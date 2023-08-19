دورة سينسيناتي: شفيونتيك في نصف النهائي وخروج جابر وتأهل ألكاراس وديوكوفيتش

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حجزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، مقعدها في الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الألف في كرة المضرب، الجمعة، على غرار المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا. ولدى الرجال، تأهل المصنفان أول وثانياً عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراس والصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في ربع نهائي دورة سينسيناتي لكرة المضرب. مايسون، أوهايو، في 18 آب/أغسطس 2023

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واحتاجت البولندية الى ساعة و31 دقيقة للخروج منتصرة على بطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروشوفا العاشرة 7-6 (7-3) و6-1، من أوّل مشاركة لها في ربع نهائي الدورة الأميركية التي لم تذهب فيها سابقاً الى أبعد من الدور الثالث في أربع مشاركات، محققة فوزها الثاني على فوندروشوفا من أصل مواجهتين بينهما.

وبعد مجموعة أولى خسرت فيها كل من اللاعبتين شوطين على إرسالها ما اضطرهما لخوض شوط كسر التعادل، فرضت شفيونتيك أفضليتها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال منافستها التشيكية ثلاث مرات، لتنهيها 6-1.

وقالت البولندية إنها "سعيدة حقاً بما قدّمته"، مع الاعتراف أنه ليس من السهل التأقلم مع طريقة لعب فوندروشوفا، موضحة "بعد المجموعة الأولى، كنت عازمة على القتال في كل كرة".

وأشارت الى أنه بعد معاناتها في المجموعة الأولى "كنت أكثر تركيزاً (في الثانية) وعلمت ما يجب فعله. تعلمت من المجموعة الأولى. علمت بالضبط كيف يجب أن ألعب. لهذا السبب كان الأداء جيداً الى هذا الحد".

وتلتقي شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم أبرزها بطولة رولان غاروس والساعية الى لقبها السادس في دورات الألف لكن الأول منذ أيار/مايو حين توجب بطلة لروما، في دور الأربعة الأميركية كوري غوف السابعة والتي تغلبت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني بسهولة 6-3 و6-2 في ساعة و12 دقيقة، لتصل الى هذا الدور للمرة الثالثة في دورات الألف.

وستخوض شفيونتيك نصف النهائي للأسبوع الثاني توالياً على أمل أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة بعدما انتهى مشوارها في دورة مونتريال الألف على يد الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا.

سابالينكا للثأر من موخوفا

وسارت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية على خطاها، بفوزها على التونسية أنس جابر الخامسة 7-5 و6-3 في 85 دقيقة.

ضربت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، تسعة ارسالات ساحقة وكسرت ارسال التونسية تسع مرات، فيما عانت جابر، وصيفة احدى البطولات الكبرى ثلاث مرات، من اصابة بقدمها في المجموعة الثانية.

وفي إعادة لنصف نهائي رولان غاروس، تبحث سابالينكا عن الثأر من التشيكية كارولينا موخوفا، التي بلغت نصف النهائي في دورات الألف للمرة الأولى، بعدما استفادت من انسحاب مواطنتها ماري بوزكوفا بسبب الإصابة.

وتقدّمت موخوفا (26 عاماً) في المجموعة الأولى 3-0 قبل أن تنسحب مواطنتها بسبب الإصابة في فخذها الأيمن وتمنحها بطاقة العبور الى دور الأربعة، لأول مرة في دورات الألف التي كانت أفضل نتائجها فيها سابقاً بلوغها ربع النهائي ثلاث مرات.

ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة

وفي دورة الرجال الألف للماسترز، خسر الإسباني ألكاراس المجموعة الأولى أمام الأسترالي مارك بورسيل المصنف 70 عالمياً، في 44 دقيقة، قبل أن يحسم المواجهة 4-6 و6-3 و6-4.

بلغ ألكاراس نصف نهائي سينسيناتي بصعوبة © آرون دوستر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قال بطل ويمبلدون الباحث عن لقب سابع هذا الموسم "كان الوضع صعباً ومعقداّ اليوم. يرسل بشكل جيّد. تقدّم جيداً على الشبكة. كان الردّ جيداً من قبلي ومفتاح الفوز".

يلاقي في المربع الأخير، البولندي هوبرت هوركاتش الذي بلغ نصف النهائي لأول مرة في سينسيناتي والسادسة في دورات الماسترز التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة عام 2021 في ميامي، وذلك بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-6 (7-10).

أما ديوكوفيتش، حامل لقب 23 بطولة كبرى، فهيمن على الأميركي تايلور فريتز 6-0 و6-4، محرزاً فوزه السابع توالياً على المصنف أول أميركياً دون أي خسارة.

بعد فوزه بالمجموعة الأولى في 21 دقيقة فقط، خسر "نولي"، المتوّج مرتين في سينسيناتي (2018 و2020) مرّتين مطلع المجموعة الثانية، بيد انه ردّ في الوقت المناسب وحسم المباراة في 62 دقيقة.

قال الصربي "بدأت المجموعة الثانية بشكل سيئ وتركت له كسر الارسال. لكن بعد ان اصبحت النتيجة 2-4، لعبت أربعة أشوط قوية، وفي المجمل كان الأداء جيداً. لعبت ثلاث مباريات حتى الآن، وفي كل يوم أرفع مستوى التحدي".

يلاقي السبت الألماني ألكسندر زفيريف، المتوّج باللقب عام 2021، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و6-3، ليبلغ أول نصف نهائي في بطولات الماسترز منذ روما 2022، قبل تعرّضه لاصابة قوية في كاحله في باريس 2022 أبعدته أكثر من ستة أشهر عن الملاعب.

© 2023 AFP