قصف روسي على شمال أوكرانيا بعد اجتماع بين بوتين وقادة الجيش

تشيرنيغيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر بحسب كييف عن مقتل سبعة أشخاص وأتى بُعيد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

© يوناس إكسترومر / وكالة الأنباء السويدية/ا ف ب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين) يلتقي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في هاربسوند جنوب شرق ستوكهولم في 19 آب/أغسطس 2023

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كذلك، أعلن الجيش الروسي "القضاء" على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام "أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف"، مضيفا "أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عاديّ حوّلته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى".

وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل و90 جريحاً استدعت إصاباتهم "مساعدة طبية" نُقل منهم "25 شخصًا إلى المستشفى"، وفقًا لحصيلة جديدة أوردها وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو.

وجرى القصف فيما يقوم زيلينسكي بزيارة للسويد، الدولة التي قدمت آلاف الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وعقد الاجتماع بعدما أعلنت كييف هذا الاسبوع إحراز تقدّم محدود في شرق البلاد وجنوبها في إطار هجومها المضاد لتحرير المناطق التي تحتلّها روسيا، وبعدما أعطت واشنطن الجمعة الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أميركية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وكانت السلطات المحلية أفادت قبل ذلك بقليل عن إطلاق "صاروخ بالستي"، موصية السكان بـ" البقاء في مأمن" في المدينة التي لم تشهد هجمات ضخمة بعدما احتلتها القوات الروسية لفترة عابرة في بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

اجتماع قادة الجيش

من جهة أخرى، أعلن الكرملين صباح السبت أنّ بوتين عقد اجتماعا مع قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية.

ولم توضح موسكو متى عُقد الاجتماع لكنّ صورا نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أظهرت أنه عقد خلال الليل.

وأفاد الكرملين في بيان أنّ "بوتين عقد اجتماعاً في المقرّ العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون".

وأضاف أنّ "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين".

وبثّت وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجاً من آلية جيب خلال الليل قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموف.

وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر قيادةعمليات القوات الروسية في أوكرانيا.

وكانت المدينة في حزيران/يونيو مسرحاً للتمرد الذي خاضته مجموعة المرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف حركتها.

وقلّما ظهر غيراسيموف علنا منذ محاولة التمرد التي استهدفته تحديدا. كما أن بوتين نادرا ما يزور المناطق القريبة من الجبهة.

- إحباط هجوم -

وأعلن الجانبان التصدّي لهجمات بمسيرات، في وقت تزيد فيه كييف هجماتها المماثلة على الأراضي الروسية في إطار الهجوم المضادّ الذي تشنّه منذ مطلع حزيران/يونيو لتحرير أراضيها من القوات الروسية.

صورة وزعتها الشرطة الوطنية الأوكرانية في 19 آب/أغسطس 2023 تظهر رجلا في وسط الطريق قرب جثة شخص في موقع ضربة صاروخية في وسط تشيرنيغيف بشمال أوكرانيا © صورة وزعتها الشرطة الأوكرانية / الشرطة الوطنية الأوكرانية/ا ف ب

وقال الجيش الروسي إنه أحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استُهدفت.

واوضح في بيان "اليوم قرابة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام مسيرة من نوع الهيليكوبتر على مطار عسكري في منطقة نوفغورود" مؤكدا إسقاطها "بأسلحة خفيفة".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش إنّه "أحبط عصر اليوم محاولة قام بها نظام كييف لشنّ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على أهداف في موسكو ومحيطها".

وأشار إلى أنّه تصدّى للهجوم بواسطة أدوات "الحرب الإلكترونية" و"تحطّمت الطائرة المسيّرة في منطقة مهجورة بالقرب من بوتيلكوفو"، في الضاحية الشمالية الغربية لموسكو. وأضاف "لم تقع إصابات أو أضرار".

من جانبها، أعلنت القوات المسلّحة الأوكرانية صباح السبت إسقاط "15 طائرة مسيرة" روسية خلال الليل.

وكتب سلاح الجو على تلغرام أن القوات الروسية "شنّت هجوما من الشمال بطائرات هجومية من طراز شاهد 136/131. أُطلق خلاله ما مجموعه 17 مسيّرة هجومية من منطقة كورسك".

وأكد سلاح الجو تفعيل دفاعاته الجوية في "مناطق شمالية ووسطى وكذلك في المناطق الغربية".

وأفاد طرفا النزاع المستمر منذ شباط/فبراير 2022، مؤخرا عن خروق متكررة من مسيرات جوا وبحرا، فيما تشنّ أوكرانيا هجوما مضادا يهدف إلى استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكثّفت موسكو هجماتها على بنى تحتية لمرافئ في البحر الأسود ونهر الدانوب منذ انسحابها من اتفاق سمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية. دخل حيز التنفيذ في صيف 2022.

© 2023 AFP