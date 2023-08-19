مدرب فولهام يكشف عن انتقال ميتروفيتش الى الهلال السعودي

لندن (أ ف ب) – يتجه المهاجم الصربي لنادي فولهام الانكليزي الكسندر ميتروفيتش للانضمام الى نادي الهلال السعودي بعدما توصل الطرفان الى اتفاق، حسب ما كشف مدرب فولهام البرتغالي ماركو سيلفا.

© بول إيليس / ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش في طريقه الى نادي الهلال السعودي حسب ما كشف مدربه البرتغالي ماركو سيلفا

إعلان اقرأ المزيد

وكشف سيلفا عقب خسارة فريقه في الدوري الانكليزي على ارضه امام برنتفورد السبت صفر-3، بأنّ ميتروفيتش سيغادر نادي غرب لندن.

وذكرت تقارير صحافية أنّ نادي الهلال وافق على دفع مبلغ 58 مليون دولار أميركي للظفر بخدمات اللاعب البالغ 28 عامًا.

وقال سيلفا للصحافيين "إنه في طريقه لمغادرة النادي. تلقيت معلومات من النادي بعد المباراة".

وتابع "كلا الناديين توصلا إلى اتفاق والآن هذه هي اللحظة التي تكون فيها نهاية ميتروفيتش في نادينا".

وأفادت التقارير أن ميتروفيتش دفع باتجاه الالتحاق بكوكبة النجوم الذين غادروا القارة الأوروبية متجهين نحو المملكة العربية السعودية في ظل إنفاق مستمر لضمّ ابرز لاعبي الكرة العالمية.

وسينضم المهاجم الصربي الى العديد من النجوم البارزين في الهلال وفي طليعتهم البرازيلي نيمار، السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش والبرازيلي الآخر مالكوم.

سجّل ميتروفيتش 14 هدفًا لفولهام الموسم المنصرم ليترك أخيرًا بصمته في الدوري الممتاز.

منذ انضمامه الى فولهام عام 2018، لعب ميتروفيتش دورًا مهمًا في صعود الفريق ثلاث مرات بشكل منفصل الى "برميرليغ".

وفي موسم 2021-2022، سجّل رقمًا قياسيًا في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" مع 43 هدفًا.

© 2023 AFP