مقتل إسرائيليَّين بهجوم مسلّح بالضفة الغربية المحتلّة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل مدنيان إسرائيليان في هجوم مسلّح على مغسل سيارات قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلّة السبت، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

عناصر امن اسرائيليون اثر هجوم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة في 19 آب/اغسطس 2023

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وقال الجيش في بيان إنّ "إطلاق نار مشبوها نُفّذ ضد عدد من المدنيّين الإسرائيليّين في منطقة بلدة حوارة" قرب نابلس، مشيراً إلى "مقتل مدنيَّين إسرائيليين اثنين".

وأضاف أن قواته "تلاحق المشتبه بهم وأقامت حواجز في المنطقة".

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أشارت في وقت سابق الى أنها حاولت إنعاش "مصابين اثنين، رجل في الستينات من العمر وآخر عمره 29" عثر عليهما في مغسل سيارات.

وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن بلدة حوارة "تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال" الذي "أجبر أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها".

حماس ترحب

وأشادت حركة حماس الإسلامية بعملية إطلاق النار، واصفة إياها بـ"البطولية".

وقال المتحدّث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إنّ العملية "نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والردّ على جرائم الاحتلال".

وتقع حوارة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية. وشهدت خلال الأشهر الأخيرة توترا بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين.

في شباط/فبراير الماضي، قُتل مستوطنان إسرائيليان بالقرب من نابلس. ومساء اليوم نفسه، دخل مئات المستوطنين الإسرائيليين إلى حوارة حيث رشقوا بالحجارة منازل الفلسطينيين وأضرموا النار في مبان وسيارات.

وتكرّر الأمر في حزيران/يونيو عندما هاجم نحو مئة مستوطن حوارة وأضرموا النار في أرض زراعية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في وتيرة أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وشمل هذا التصعيد عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ إسرائيليين.

وتركّز التصعيد في شمال الضفة الغربية في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلّحة.

وفي وقت سابق السبت، أُعلنت وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

والخميس، قتلت القوات الإسرائيلية مسلحا فلسطينيا في ما قالت إنه "عملية استباقية" في جنين.

وأسفرت أعمال العنف بين الجانبين منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 218 فلسطينيًا ونحو 30 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

ويعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP