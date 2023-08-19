مونديال السيدات: السويد تحرز البرونزية على حساب أستراليا

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – أفسدت السويد فرحة أستراليا المضيفة وانتزعت منها الميدالية البرونزية في مونديال السيدات في كرة القدم، بفوزها عليها 2-0 السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في بريزبين.

© باتريك هاميلتون / ا ف ب

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أمام نحو خمسين ألف متفرّج، تقدّمت السويد بهدف من ركلة جزاء ترجمتها فريدولينا رولفو، ثم عزّز المنتخب الاسكندينافي النتيجة عبر كوسوفاري أسلاني في الدقيقة 62.

وهذه المرة الرابعة تنهي السويد، المصنفة ثالثة عالمياً، البطولة في المركز الثالث بعد 1991، 2011 و2019.

استحقت الفوز بعد السيطرة على خط الوسط وابقت نجمة أستراليا سامانتا كير بعيدة عن الشباك، فيما عانت المهاجمة الأسترالية الأخرى ماري فاولر أمام قوة وصلابة الدفاع السويدي.

في المقابل، تسببت المهاجمة السويدية ستينا بلاكستينيوس بازعاج مستمر للأستراليات وساهمت بصناعة الهدفين خلال الدقائق الـ63 التي أمضتها في الملعب.

قالت رولفو، أفضل لاعبة في المباراة، ان بلادها تستحق الفوز "أظهرنا منذ الدقيقة الأولى اننا الطرف الأفضل. نستحق الفوز".

ورغم الخسارة والحلول في المركز الرابع، فان أستراليا حققت أفضل نتيجة في تاريخها في كأس العالم.

وتختتم البطولة الأحد بمباراة نهائية بين إنكلترا وإسبانيا الطامحتين للقب عالمي أول.

© 2023 AFP