مونديال القوى: الأثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف م

بودابست (أ ف ب) – أحرزت الأثيوبية غوداف تسيغاي ذهبية 10 آلاف م لدى السيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست السبت، بعدما سقطت منافستها الهولندية سيفان حسن بشكل درامي قبل 20 متراً من خط النهاية.

© جويل صمد / ا ف ب/AFP

أحرزت الأثيوبية غوداف تسيغاي ذهبية 10 آلاف م لدى السيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست السبت، بعدما سقطت منافستها الهولندية سيفان حسن بشكل درامي قبل 20 متراً من خط النهاية في 19 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

ومع تسجيلها زمناً قدره 31:27.18 دقيقة، قادت تسيغاي (26 عاماً) التي حققت لقبها العالمي الثاني بعد ذهبية 5 آلاف م في مونديال يوجين عام 2022، منصة تتويج أثيوبية خالصة، مع حلول مواطنتيها ليتيسنبت جيدي وإيغاييهو تايي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وبعد سباق تكتيكي وبطيء خصوصاً في نصفه الأول، بدأت العداءات الأثيوبيات والكينيات بتسريع وتيرتهنّ شيئاً فشيئاً، وفرضن سيطرة على مقدمة السباق مع بقاء لفّتين.

وبعدما قضت السباق بأكمله في مؤخرة المجموعة، سارعت سيفان حسن خطواتها بقوة قبل 300 متر من النهاية، وخلفها تسيغاي وجيدي.

ووجدت الهولندية البطلة الأولمبية المنضبطة نفسها مع تسيغاي على الخط ذاته ثم سقطت على بعد نحو عشرين متراً من النهاية بعد احتكاكات بسيطة مع منافستها، لتحتل المركز الحادي عشر.

وظلّت الهولندية مبتسمة عند وصولها لخط النهاية وتوجّهت سريعاً إلى المنطقة المختلطة.

© 2023 AFP