مونديال القوى: ذهبية 20 كلم مشياً للإسباني مارتن

بودابست (أ ف ب) – أضاف بطل أوروبا مرتين الإسباني ألفارو مارتن، الميدالية الذهبية العالمية إلى خزانته، عندما خطف أولى ميداليات مونديال القوى 2023 في بودابست، بعد فوزه السبت بسباق 20 كليومتراً مشياً للرجال.

© أتيلا كيسبينديك / ا ف ب/AFP

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وقطع الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً المسافة في زمن قدره 1:17:32 ساعة ليحقق المركز الأول، بفارق سبع ثوانٍ عن السويدي بيرسيوس كارلستروم صاحب الميدالية البرونزية في 2022 والذي كان مصنفاً أول عالمياً في طريقه إلى المنافسات.

وحلّ البرازيلي كايو بونفيم ثالثاً حاصداً الميدالية البرونزية، تماماً كما فعل في العام 2017، مسجلاً زمناً قدره 1:17:47 س.

وسجّل خمسة من الذين حصدوا أول ستة مراكز، بينهم كارلستروم وبونفيم، أرقاماً قياسية على صعيد بلدانهم.

© 2023 AFP