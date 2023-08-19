وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته قبل أيام قرب نابلس برصاص الجيش الإسرائيلي

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – توفي شاب فلسطيني السبت متأثرًا بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء ومسؤول صحّي.

© زين جعفر / ا ف ب

عنصر إنقاذ فلسطيني وسكان يتفقّدون الأضرار بعد غارة إسرائيلية على مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 16 آب/أغسطس 2023

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وقالت وفا إنّ محمد أبو عصب (19 عاماً) "بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة الأربعاء الماضي" وتوفي السبت متأثرًا بجروحه، وفق وكالة "وفا" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الشاب أُصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعدما تسلّلت قوة "مستعربين" إلى المخيّم وحاصرت منزلًا.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على وكالة فرانس برس لدى طلبها التعليق على النبأ.

وقال مسؤول في مستشفى النجاح في نابلس لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ أبو عصب وهو من سكان مخيم بلاطة توفي "نتيجة جروح أصيب بها فجر الأربعاء الماضي خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) للمخيّم".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في نابلس إنّ وفاة أبو عصب أًعلنت أيضًا عبر مكبّرات صوت مسجد في كلّ أنحاء المدينة.

وبوفاة أبو عصب، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا هذا العام في الضفة الغربية إلى 218، بالإضافة إلى 28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، ذلك وفق حصيلة أعدتها فرانس برس اعتمادا على مصادر الجانبين الرسمية. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP