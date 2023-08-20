المسبار لونا-25 الروسي تحطّم على سطح القمر

موسكو (أ ف ب) – أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأحد أنّ "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة الإثنين.

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وقالت الوكالة في بيان إنّه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ) انقطع الاتصال مع لونا -25"، مشيرة إلى أنّه "وفقاً للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر".

ويأتي هذا الفشل في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرّغم من مشاكل التمويل وفضائح الفساد التي يعاني منها بالإضافة إلى العزلة التي تواجهها روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

وفي بيانها أعربت "روسكوزموس" عن أسفها لأنّ "الإجراءات التي تمّ اتّخاذها يومي 19 و20 آب/أغسطس للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج".

وأوضح البيان أن "لجنة وزارية" ستسعى إلى فهم "أسباب" الحادث الذي تسبّب في "فقدان" المسبار.

ولم تأت الوكالة في بيانها على ذكر الأسباب المحتملة للمشكلة.

والمسبار الذي يبلغ وزنه حوالى 800 كيلوغرام حمله إلى الفضاء صاروخ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وإطلاق المسبار لونا-25 كان أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائداً في استكشاف الفضاء.

وكان مقرّراً أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل أن تهبط الإثنين شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وهدفت هذه المهمة إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل وفضائح فساد.

وكان بوتين تعهّد مواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مذكّراً بأنّ الاتحاد السوفياتي أرسل أول إنسان إلى الفضاء في عام 1961 في خضمّ الحرب الباردة.

© 2023 AFP