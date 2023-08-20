بطولة ألمانيا: ثلاثية بيهرنس تقود أونيون برلين للفوز على ماينتس

برلين (أ ف ب) – سجل المهاجم كيفن بيهرنس ثلاثية وقاد أونيون برلين للفوز على ضيفه ماينتس 4-1 ضمن المرحلة الافتتاحية من الدوري الالماني لكرة القدم الاحد، في مباراة أهدر خلالها الفرنسي لودوفيك أجورك ركلتي جزاء للضيوف.

© أود أندرسين / ا ف ب

كيفن بيهرنس مهاجم أونيون برلين يحتفل بتسجيله ضد ماينتس ضمن منافسات الدوري الالماني لكرة القدم في 20 آب/أغسطس 2023

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منح بيهرنس التقدم لأونيون بعد مرور 52 ثانية فقط ليسجل الهدف الاسرع للفريق في تاريخه في البوندسليغا، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وتصدى الحارس الدنماركي فريديريك رونوف لركلة جزاء انبرى لها أجورك (62) قبل أن يعوّض مواطن الاخير أنتوني كاكي بتقليص الفارق للضيوف بعد دقيقتين فقط (64).

لكن بيهرنس أعاد فارق الهدفين لفريق العاصمة بهدفه الشخصي الثالث بعد ست دقائق برأسية (70) قبل أن يتصدى رونوف مجددًا لركلة جزاء ثانية لأجورك (88)، ويسجل الصربي البديل ميلوش بانتوفيتش الهدف الرابع لأونيون (90+6).

قال بيهرنس الذي سجل أول ثلاثية احترافية في مسيرته "حتى الآن، سجلت هدفًا كحد أقصى في مباراة. إنه شعور مذهل ورائع، ويجب أن نبني على ذلك".

أما رونوف فعلّق على أدائه العملاق بين الخشبات الثلاث "إنه أمر جنوني. أن أتصدى لركلتين، لم أحقق ذلك من قبل في البوندسليغا، ولا أعتقد حتى ركلة واحدة".

© 2023 AFP