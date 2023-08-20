بطولة إسبانيا: برشلونة يتغلب على قادش في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

برشلونة (أ ف ب) – حقق برشلونة حامل اللقب فوزًا متأخرًا على ضيفه قادش 2-0 الاحد في أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد بعيدًا عن كامب نو، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم.

© لويس جيني / ا ف ب

بيدري يحتفل بهدفه مع برشلونة ضد قادش على الملعب الاولمبي في برشلونة ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم في 20 آب/أغسطس 2023

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سجل بيدري (82) والبديل فيران توريس (90+4) الهدفين ليحقق النادي الكاتالوني فوزه الاول بعد تعادله سلبًا افتتاحًا مع مضيفه خيتافي الاسبوع الماضي.

ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الاولمبي الواقع على تلة مونتجوك في المدينة في حين يشهد ملعبه العريق كامب نو إعادة بناء وترميم لمدة عام ونصف.

وكاد أن يتكرر التعادل السلبي لولا هدف بيدري الذي جاء بعد تمريرة ذكية من الالماني ايلكاي غوندوغان الوافد من مانشستر سيتي بطل إنكلترا الى داخل المنطقة تابعها الاسباني خاطفة في الشباك.

وأكد توريس فوز فريقه بعد أن وصلته الكرة برأسية من البولندي روبرت ليفاندوفسكي من منتصف الملعب، ليتوغل الى المنطقة ويسكنها الشباك.

واختار المدرب تشافي هرنانديس الموقوف بعد طرده ضد خيتافي، لامين يامال ابن الـ16 عامًا في التشكيلة الاساسية على الرواق الايمن بدلا من البرازيلي رافينيا الذي أوقف بدوره الاسبوع الماضي.

وأتيحت ليامال الذي شارك أساسيًا للمرة الاولى مع فريقه، الفرصة الافضل في الشوط الاول بعد تسديدة من الزاوية أبعدها الحارس الارجنتيني جيريمياس ليديسما.

"قادر على صناعة الفارق"

قال تشافي بعد المباراة "إنه لاعب ناضج جدًا نظرًا لسنّه. إنه لاعب قادر على صناعة الفارق. ليس من السهل اللعب في برشلونة في سن الـ16، ولكنه جاهز جدًا لمساعدة الفريق".

أقيمت المباراة أمام حوال 40 ألف متفرج، إذ كان هناك حوالي 10000 مقعد فارغ مع انخفاض مبيعات التذاكر الموسمية بسبب الانتقال المؤقت من كامب نو.

في المقلب الآخر، قام الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن بتصد رائع ليبعد هدف مؤكد لروجر مارتي بعد أن تواجها وجهًا بعد أن خسر أليخاندرو بالديه الكرة في منتصف الملعب.

وحُرم الوافد الجديد أوريول روميو من هدف باكرًا في الشوط الثاني بعد أن أُبعدت محاولته بعد بلبلة داخل المنطقة.

وكاد روبن ألكاراس أن يمنح "الغواصة الصفراء" التقدم لكنه سدد بعيدًا فيما كانت محاولة كريس راموس قريبة.

عاند الحظ برشلونة بعدما ارتدت رأسية غافي من العارضة قبل أن يزج تشافي بالمغربي عبدلصمد الزلزولي بدلا منه.

كما تحول الى تشكيل ثلاثة مدافعين ودفع بأنسو فاتي بدلا من بالديه بحثًا عن الهدف وسط ارتفاع الحرارة ولجوء اللاعبين الى توقف لشرب المياه.

وسدد المغربي كرة قوية تصدى لها الحارس قبل أن يتمكن أخيرًا بيدري من هز الشباك بعد أن تابع تمريرة جميلة وذكية من غوندوغان. احتفل رافعًا قميصًا كتب عليه الدعم لتينيريفي التي تشهد حرائق في الغابات.

كاد قادش يعادل بتسديدة من الفنزويلي داروين ماتشي لكنه سدد فوق العارضة قبل أن يحسم توريس الفوز.

وفشل أتلتيكو مدريد في الخروج بالنقاط الثلاث ضد مضيفه ريال بيتيس واكتفى بنقطة يتيمة بعد تعادل الفريقين سلبًا.

تألق ايسكو في خط الوسط من جانب أصحاب الارض الذين سددوا أكثر من فريق العاصمة ولكن من دون أي محاولة على المرمى.

سدد فريق العاصمة الذي فاز افتتاحًا على غرناطة (3-1) مرة واحدة على المرمى عبر ماريو إيرموسو لكن الحارس البرتغالي روي سيلفا أبعد المحاولة الوحيدة بين الخشبات الثلاث في مباراة فقيرة بالفرص.

© 2023 AFP