بطولة السعودية: جيزوس يكشف عن إصابة نيمار

الرياض (أ ف ب) – كشف البرتغالي جورجي جيزوس مدرب نادي الهلال السعودي ان لاعبه الجديد البرازيلي نيمار لن يكون متوافراً في المباريات المقبلة بسبب إصابة عضلية.

© فايز نورالدين / ا ف ب

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بعد تعادله مع ضيفه الفيحاء 1-1 السبت في المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض الذي شهد تقديم أغلى لاعب في العالم القادم من باريس سان جرمان الفرنسي، قال جيزوس "نيمار لديه إصابة وسنعمل على تجهيزه، وهو إضافة للفريق ولاعب مبدع أتمنى ان يعود بسرعة".

وتابع المدرب الذي استغرب استدعاء نيمار إلى تشكيلة البرازيل التي ستخوض أول مبارتين في تصفيات مونديال 2026 رغم اصابته "لا أعلم عن موعد عودة نيمار حتى الآن، ولكننا سنحاول تجهيزه في اسرع وقت للاستفادة من خدماته".

وتعقيباً على حديث جيزوس، أصدر الاتحاد البرازيلي للعبة بياناً نقلته الصحف البرازيلية جاء فيه ان "القسم الطبي يراقب الظروف السريرية لوضع نيمار جونيور واللجنة الفنية على علم بالوضع وكانت على اتصال دائم باللاعب".

وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار (31 عاماً) سينال راتبًا ضخمًا مقدّراً بـ"100 مليون يورو (109 مليون دولار) سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها للنادي الفرنسي كرسوم انتقال".

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم مؤخرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما أتاح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم اتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وعن سقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه، قال جيزوس "كنا الأفضل وقدمنا كل شيء في المباراة لنهدي الجماهير الفوز ولكننا افتقدنا للمهاجم الذي يترجم الفرص إلى أهداف".

وأوضح "سنتحسن هجومياً بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم لنا نيمار، وكذلك (الصربي) ألكسندر ميتروفيتش، يجب علينا أن نجد حلولا أكثر في المستقبل".

وبسؤاله عن امكانية الاستغناء عن خدمات البرازيلي ميشايل ديلغادو هذا الصيف، أجاب: "لا أفكر في ذلك".

وأتم: "التعاقد مع ظهير أيسر؟ لا أفكر في ذلك أيضًا".

ويلعب الهلال أمام الرائد في 24 آب/أغسطس الجاري، الاتفاق في 28، الاتحاد بطل الدوري مطلع أيلول/سبتمبر، الرياض في 15 وضمك في 21 منه.

© 2023 AFP