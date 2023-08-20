بطولة ايطاليا: يوفنتوس يضرب بثلاثية افتتاحًا وروما يُفلت من الخسارة

روما (أ ف ب) – افتتح يوفنتوس الموسم الجديد بطريقة مثالية بفوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه أودينيزي، فيما أنقذ المهاجم أندريا بيلوتي فريقه روما من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 ضد ضيفه ساليرنيتانا الاحد على الملعب الاولمبي في العاصمة، ضمن منافسات المرحلة الاولى من الدوري الايطالي لكرة القدم.

© خوليو أغيلار / غيتي/ا ف ب/ارشيف

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وحسم فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المباراة في شوطها الاول بأهداف فيديريكو كييزا (2) والصربي دوشان فلاهوفيتش (20 من ركلة جزاء) والفرنسي أدريان رابيو (45+3).

ورغم أفضلية الضيوف في الشوط الثاني، استفاد يوفنتوس من حسم الامور باكرًا للخروج بالنقاط الثلاث. ستمنح عودة كييزا دفعة للنادي للعودة من فضائح الموسم الماضي.

أنهى الموسم في المركز السابع بعد حسم نقاط من رصيده بسبب مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية قبل أن يستبعده الاتحاد الاوروبي "ويفا" من منافساته.

من دون المنافسة القارية وبوجود فريق مكتمل الصفوف، يُعتبر يوفنتوس مرشحًا للمنافسة على اللقب الذي أحرزه نابولي العام الماضي.

وجاء الهدف الاول بعد أن خسر أودينيزي الكرة في وسط الملعب لتصل الى فلاهوفيتش، مررها الى كييزا سددها من خارج المنطقة الى يمين الحارس، قبل أن يضاعف الصربي التقدم من ركلة جزاء.

وأضاف رابيو الثالث برأسية إثر عرضية جميلة من أندريا كامبيازو.

وسقط لاتسيو وصيف الموسم الماضي أمام مضيفه ليتشي 2-1 بهدفين متأخرين.

تقدم فريق العاصمة بالهدف رقم 197 لتشيرو ايموبيلي بقميصه في الشوط الاول (26)، وفي حين بدا لاتسيو متجهًا للفوز، عادل السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يمنح فيديريكو دي فرانتشيكيو فوزًا مثيرًا لأصحاب الارض (87).

بيلوتي يفك صيامه

في وقت سابق، افتتح بيلوتي التسجيل في الدقيقة 17 لروما ليفك صيامًا عن التهديف في الدوري الايطالي يعود الى أيار/مايو من العام 2022.

وبعد أن منح أنتونيو كاندريفا التقدم لساليرنيتانا بتسديدتين جميلتين مع نهاية الشوط الاول وبداية الثاني (36 و49)، أنقذ بيلوتي روما من الخسارة بعد أن تابع برأسه ركنية نفذها الوافد الجديد الارجنتيني لياندرو باريديس.

وتابع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما المباراة من المدرجات بسبب الايقاف بعد الانتقادات التي وجّهها الى الحكم دانييلي كيفي في أيار/مايو الماضي واصفًا اياه بـ"أسوأ حكم رأيته في حياتي".

في مباراة أخرى، سجل البلجيكي شارل دي كاتيلار هدفًا في مباراته الاولى الرسمية مع أتالانتا ليساهم في فوز الفريق 2-0 على مضيفه ساسوولو.

لم يسجل المهاجم أي اهدف مع ميلان الموسم الماضي بعد أن وصل إليه من كلوب بروج مقابل 35 مليون يورو.

لكنه قام ببداية جميلة كلاعب معار في أتالانتا مسجلا الهدف الاول برأسية في الدقيقة 83 قبل أن يضيف نادير زورتيا الثاني (90+3).

وغاب عن ساسوولو نجمه دومينيكو بيراردي الذي تعرقلت عملية انتقاله الى يوفنتوس.

قال المدير التنفيذي لساسوولو جوفاني كارنيفالي قبل المباراة إن بيراردي لن يغادر الى يوفنتوس لأن الفريق لن يتمكن من ايجاد البديل قبل إقفال سوق الانتقالات.

© 2023 AFP