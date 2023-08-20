بطولة فرنسا: فوز أول لليل على حساب نانت

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – حقق ليل انتصاره الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم وذلك بفوزه على ضيفه نانت 2-صفر، الاحد ضمن منافسات المرحلة الثانية.

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وسجل هدفي ليل الذي اكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي أليكساندرو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 78، المهاجمان الكندي جوناثان ديفيد بعدما تابع في الشباك رأسية من ريمي كابيلا (66) والبديل الجزائري آدم أوناس (90+4).

وكان البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل أعرب عن أسفه الأسبوع الماضي خلال التعادل امام نيس "على غياب أوناس بسبب الإصابة، وهو أمر مهم للغاية".

واعتقد نانت انه ادرك التعادل بعد الطرد، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغى هدف مهاجمه الشاب ستريدر أبوا (19 عاماً) بسبب حالة تسلل خلال بدء الهجمة.

وهو الفوز الأول ليل في افتتاح الموسم الجديد بعد تعادله أمام نيس 1-1 في باكورة الجولات، ليلحق بركب أندية المقدمة وهي مونبلييه وتولوز ومرسيليا برصيد 4 نقاط لكل منها، وذلك قبل اختتام منافسات هذه المرحلة.

ويلعب لاحقاً رينس مع كليرمون فيران، ولوريان أمام نيس، ولوهافر أمام بريست، وموناكو مع ستراسبورغ، ولنس أمام رين.

© 2023 AFP