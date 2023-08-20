جائزة النمسا الكبرى: بانيايا يهيمن ويغرد بعيداً في الصدارة

سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) – هيمن الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) على جائزة النمسا الكبرى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، وابتعد في صدارة الترتيب العام الأحد.

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وحقق المتوج باللقب العالمي في العام الماضي "هاتريك" في النمسا بتسجيله أسرع توقيت خلال التجارب وفوزه بالسباق القصير السبت وبالجائزة الكبرى الأحد.

وتقدّم بانيايا على الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) ومواطنه ماركو بيتسيكي (دوكاتي-في آر 46)، في نتيجة طبق الأصل عن السباق القصير.

وابتعد بانيايا الذي حقق فوزه السادس عشر في مسيرته في الفئة الملكة، والخامس في 10 جولات هذا العام، في صدارة ترتيب الدراجين بفارق 62 نقطة عن الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي-بريماك) الذي حلّ سابعاً في النمسا، و69 نقطة عن بيتسيكي.

وقال بانيايا المتحدر من تورينو "بصراحة، كنت أتوقع أن أكون أسرع، لكن الظروف كانت صعبة على الجميع. تمكنا من إيجاد إيقاعنا ثم تحديد الأوقات التي كنا نأمل فيها وكل شيء سار على ما يرام. أنا سعيد" للفوز.

وبعدما انطلق من المركز الأول، لم يتخلَّ ابن الـ 26 عاماً عن الصدارة فارضاً نفسه من دون أن يرتجف بفارق أكثر من 5 ثوانٍ عن بيندر، علماً انه حقق انتصاره الثالث وحلّ ثانياً في السباقات الخمس الأخيرة، ويبدو غير ملموس في صراعه للاحتفاظ بلقبه العالمي.

وعلى غرار ما حصل في السباق القصير السبت، لاحق بيندر دراج دوكاتي خلال لفات عدة، قبل أن يشاهده يبتعد من دون أن يتمكن من الاقتراب منه أو تجاوزه.

وتمكن الجنوب إفريقي الذي مدد عقده مع المصنع "كيه تي أم" السبت حتّى عام 2026، من الصعود مرة جديدة إلى منصة التتويج على أراضي فريقه ليعزز مركزه الرابع في الترتيب العام.

من ناحية أخرى، فشل الفرنسي فابيو كوارتارارو، بطل العالم عام 2021، من احتلال أفضل من المركز الثامن، إذ بعد انطلاقه تاسعاً قدّم تأدية جيدة خلف مقود دراجته ياماها، لكنه دخل في صراع مع الاسباني أليكس إسبارغارو ليخرج من ضمن العشرة الاوائل قبل أن يحصد نقاط المركز الثامن.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة النمسا الكبرى:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 42:23.315 دقيقة

2. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) بفارق 5.191 ثانية

3. الايطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي) بفارق 7.708 ث.

4. الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 10.343 ث.

5. الإسباني أليكس ماركيس (أبريليا) بفارق 11.039 ث.

- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 251 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) 189 نقطة

3. الايطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي) 183 نقطة

4. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) 160 نقطة

5. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 125 نقطة

© 2023 AFP