دورة سينسيناتي: غوف تحقق أكبر لقب في مسيرتها على حساب موكوفا

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حققت الاميركية اليافعة كوكو غوف، المصنفة سابعة عالميًا، أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتوجيها بلقب دورة سينسيناتي، إحدى دورات الألف في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية كارولينا موكوفا 6-3، 6-4 الاحد.

© مايكل هيكي / غيتي/ا ف ب

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أصبحت غوف (19 عامًا) التي أقصت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا من نصف النهائي، أول مراهقة تحقق ثلاثة ألقاب في عام واحد منذ الكندية بيانكا أندرييسكو عام 2019، بعد أن أضافت سينسيناتي الى لقبي أوكلاند وواشنطن.

قالت بعد الفوز "إنه أمر لا يُصدق...خاصة بعد أوروبا" في إشارة الى خروجها من الدور الاول في بطولة ويمبلدون الكبرى الشهر الماضي.

تابعت "أمضيت ليال ثيرة وأنا أبكي محاولةً معرفة ما الذي يحصل، لذا هذا رائع اليوم".

أصبحت أول مراهقة تحصد خمسة ألقاب في مسيرتها منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2008-2009.

تعرضت غوف لكسر إرسال من وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة عندما كانت ترسل لحسم المباراة، ولكنها فازت في الشوطين التاليين وحسمت اللقب من الفرصة الرابعة لترمي مضربها احتفالا وتركض الى فريقها الفني وتعانق الأعضاء.

حققت 16 ضربة قاضية في النهائي على غرار أخطائها المباشرة وكسرت إرسال موكوفا (17 عالميًا) خمس مرات.

منذ خسارتها في الدور الاول في ويمبلدون، فازت غوف بـ11 من آخر 12 مباراة، إذ كانت الخسارة الوحيدة ضد مواطتنتها جيسيكا بيغولا في ربع نهائي دورة مونتريال.

وسيشكل هذا الفوز دفعًا هائلا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة وآخر البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق بعد ثمانية أيام.

وفازت غوف بخمس من أصل ست مباريات نهائية خاضتها في مسيرتها، وحققت منذ أسبوعين في واشنطن لقبها الاول في دورات الـ500.

ستبلغ موكوفا عامها الـ27 الاثنين ويبقى أفضل تصنيف لها المركز العاشر ولقب واحد في دورة سيول 2019.

قالت بعد المباراة "عندما استيقظت هذا الصباح كنت أعرف أنه لدي مهمة صعبة اليوم. سيكون من الصعب الفوز، خاصة ضد كوكو".

© 2023 AFP