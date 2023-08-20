مونديال القوى: الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100 م

بودابست (أ ف ب) – أحرز الأميركي نواه لايلز ذهبية سباق 100 م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأحد، مستغلاً إقصاء مواطنه حامل اللقب فريد كيرلي والبطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس من نصف النهائي.

© أنتونان تويلييه / ا ف ب/AFP

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وسجّل لايلز، الذي يحمل في جعبته لقبين عالميين في سباق 200 م، زمناً قدره 9.83 ثوانٍ لتحقيق الانتصار، أمام البوتسواني ليتسيل تيبوغو (9.88 ث) والبريطاني زارنيل هيوز (9.88 ث).

ولم يتمكّن جاكوبس الذي كانت لياقته موضع شكوك من تسجيل زمن أسرع من 10.05 ثوانٍ في نصف النهائي، لينتهي به الأمر في المركز الخامس من السباق الذي أحرزه لايلز (9.87 ث).

ولم يكن البطل الأولمبي في مستواه خلال التصفيات مساء السبت، محققاً التوقيت التاسع عشر من بين المتأهلين إلى نصف النهائي.

ولحق به حامل اللقب كيرلي، بعدما حلّ ثالثاً في نصف النهائي الآخر مسجلاً زمناً قدره 10.02 ثوانٍ، ما يعني فشله في حجز أحد المقعدين الأولين المؤهلين إلى النهائي.

كما أن زمن الأميركي لم يكن سريعاً بما يكفي ليتأهل من بين أسرع الأزمنة، إذ يتأهل إلى النهائي أول عداءين من ثلاثة سباقات في نصف النهائي، إلى جانب العداءين اللذين يسجلان أسرع زمنين.

© 2023 AFP