مونديال القوى: البريطانية جونسون-تومسون تستعيد لقب السباعية

بودابست (أ ف ب) – غرقت البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون بدموع الفرح عندما استعادت لقبها العالمي في السباعية بمونديال القوى في العاصمة المجرية بودابست الأحد.

البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون متأثرة بعد فوزها بذهبية السباعية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست، في 20 آب/أغسطس 2023 © كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد وفازت بطلة عام 2019 البالغة من العمر 30 عاماً، على الأميركية آنا هول بفارق 20 نقطة (6740 مقابل 6720). ويؤكد فوزها بالذهبية أنها عادت إلى أفضل حالاتها بعد فوزها بلقب ألعاب الكومنولث العام الماضي. وحصلت الهولندية أنوك فيتير على الميدالية البرونزية بحصدها مجموع 6501 نقطة. ويأتي فوز جونسون-تومسون في غياب البطلة الأولمبية مرّتين في السباعية وحاملة اللقب البلجيكية نافيساتو تيام. © 2023 AFP