مونديال القوى: جاكوبس وكيرلي يفشلان في التأهل إلى نهائي 100 م

بودابست (أ ف ب) – فشل حامل اللقب الأميركي فريد كيرلي والبطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس في التأهل إلى نهائي سباق 100 م للرجال في مونديال القوى، بالعاصمة المجرية بودابست الأحد.

فشل البطل الأولمبي الإيطالي مارسيل جاكوبس في التأهل إلى نهائي سباق 100 م للرجال في مونديال القوى، بالعاصمة المجرية بودابست في 20 آب/أغسطس 2023

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ولم يتمكّن الإيطالي الذي كانت لياقته موضع شكوك من تسجيل زمن أسرع من 10.05 ثوانٍ، لينتهي به الأمر في المركز الخامس من سباق نصف النهائي الأول الذي أحرزه الأميركي الطامح نواه لايلز (9.87 ث).

ولم يكن البطل الأولمبي جاكوبس في مستواه خلال التصفيات مساء السبت، محققاً التوقيت التاسع عشر من بين المتأهلين إلى نصف النهائي.

قال بعدها "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، خصوصاً في الجزء الأول من السباق. أنا حقاً لا أعرف ما إذا كانت لديّ القدرة على التنافس مع هؤلاء الرياضيين الرائعين".

لكنه أصرّ بعد إقصائه على أنه كان أفضل مما كان عليه السبت، قائلاً لقناة "راي" الإيطالية "كانت لديّ مشاعر أفضل من أمس، لقد ارتكبت أخطاء عدة حينها، لكنني كنت أعلم أن الأمر سيكون صعباً".

وأضاف "أنا أفتقر للمشاركة في السباقات. هذا لا يعكس مستواي. كان بإمكاني اختيار البقاء في المنزل، لكنني حاربت وقدّمت أفضل ما لديّ".

وتابع الإيطالي قائلاً "عندما أعود إلى الفندق الليلة، سأتمكن من النظر إلى نفسي في المرآة وأقول لنفسي إنني أعطيت كل ما لديّ أنا فخور بما حققته في هذه الألعاب. لا يزال هناك سباق التتابع حيث يمكننا القيام بشيء جيد".

وبعد دقائق معدودة، لحق به حامل اللقب كيرلي، بعدما حلّ ثالثاً في نصف النهائي الآخر مسجلاً زمناً قدره 10.02 ثوانٍ، ما يعني فشله في حجز أحد المقعدين الأولين المؤهلين إلى النهائي.

كما أن زمن الأميركي لم يكن سريعاً بما يكفي ليتأهل من بين أسرع الأزمنة، إذ يتأهل إلى النهائي أول عداءين من ثلاثة سباقات في نصف النهائي، إلى جانب العداءين اللذين سجلا أسرع زمنين.

وقال كيرلي إنه ليس "مدمّراً" جراء نتيجته، لكنه أقرّ بأنه كان "سباقاً مريعاً".

وقال الأميركي "هذا هو الهدف من السباق، العثور على رجال أفضل. لقد كانوا رجالاً أفضل اليوم. كانت هناك بعض الحركات في البداية لكن بخلاف ذلك لم يكن لدي أي مشاكل".

وتابع "عليّ فقط المضي قدماً. الحياة تمضي. إذا كنت لا أزال في المضمار هذا المساء، فسوف أشاهد السباق النهائي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن أفعل".

وفي سياق توقعاته للسباق النهائي "لا أعرف ما إذا كنا سنرى رقماً قياسياً عالمياً ولكن سيكون المركزان الأولان للولايات المتحدة".

© 2023 AFP