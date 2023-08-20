مونديال القوى: ذهبية 20 كلم مشياً لدى السيدات للإسبانية ماريا بيريس
بودابست (أ ف ب) – ظفرت الإسبانية ماريا بيريس بذهبية 20 كيلومتراً مشياً للسيدات الأحد، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.
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وغداة تتويج مواطنها ألفارو مارتن في المسافة نفسها لدى الرجال، فازت بيريس في السباق مسجلة زمناً قدره 1:26:51 ساعة، متفوّفة على الأسترالية جيميما مونتاغ والإيطالية أنتونيلا بالميزانو.
وتحت أشعّة شمس حارقة غداة يوم ماطر في العاصمة المجرية، ابتعدت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كلم مشياً (2:37:15 ساعة في أيار/مايو) ورابعة الألعاب الأولمبية في طوكيو، في المقدمة منذ الكيلومتر السادس عشر، ولم تشاهدها منافستها مرة أخرى قبل خط النهاية.
© 2023 AFP