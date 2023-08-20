مونديال القوى: ذهبية 20 كلم مشياً لدى السيدات للإسبانية ماريا بيريس

بودابست (أ ف ب) – ظفرت الإسبانية ماريا بيريس بذهبية 20 كيلومتراً مشياً للسيدات الأحد، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

الإسبانية ماريا بيريس تحتفل برفع علم بلادها بعد إحرازها ذهبية سباق 20 كلم مشياً للسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست، في 20 آب/أغسطس 2023

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وغداة تتويج مواطنها ألفارو مارتن في المسافة نفسها لدى الرجال، فازت بيريس في السباق مسجلة زمناً قدره 1:26:51 ساعة، متفوّفة على الأسترالية جيميما مونتاغ والإيطالية أنتونيلا بالميزانو.

وتحت أشعّة شمس حارقة غداة يوم ماطر في العاصمة المجرية، ابتعدت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كلم مشياً (2:37:15 ساعة في أيار/مايو) ورابعة الألعاب الأولمبية في طوكيو، في المقدمة منذ الكيلومتر السادس عشر، ولم تشاهدها منافستها مرة أخرى قبل خط النهاية.

© 2023 AFP