الصين تندّد ببيان القمّة الأميركية-اليابانية-الكورية الجنوبية

بكين (أ ف ب) – ندّدت بكين الإثنين بالبيان الختامي لقمّة كامب ديفيد التي جمعت الأسبوع الماضي قادة الولايات المتّحدة واليابان وكوريا الجنوبية الذين انتقدوا "السلوك الخطير والعدواني" للصين في النزاعات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

© نويل سيليس / ا ف ب/ارشيف

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين خلال مؤتمر صحافي في 8 آب/أغسطس 2022 في الوزارة ببكين

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واستضاف الرئيس الأميركي جو بايدن في منتجع كامب ديفيد القمّة التي اعتبرها تدشينا ل"حقبة جديدة" من التعاون الأمني الوثيق بين الدول الثلاث.

"شوّهوا صورة الصين"

وردّت بكين الإثنين، معتبرة أنّ القادة الثلاثة "شوّهوا صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية، وتدخّلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا عمداً بذور خلاف بين الصين وجيرانها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إنّ بكين عبّرت أيضا عن "استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة وقدّمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية".

وكانت قمّة كامب ديفيد المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في قمّة مستقلّة، وليس على هامش حدث أكبر.

وأثنى بايدن على "الشجاعة السياسية" للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طيّ صفحة عداء تاريخي بين بلديهما.

وانعقاد مثل هذه القمة لم يكن وارداً حتى وقت قريب بسبب إرث الاحتلال الياباني القاسي لشبه الجزيرة الكورية بين الأعوام 1910 و1945.

وخلال هذه القمة، اتّفق القادة على خطة لسنوات عدة تشمل إجراء تدريبات عسكرية منتظمة في جميع المجالات، تمضي أبعد من تدريبات لمرة واحدة ردّاً على كوريا الشمالية.

كما أعلن القادة الثلاثة "التزامهم التشاور" في حال نشوب أزمات، كما أكد الرئيس الأميركي إقامة خط تواصل مباشر بين واشنطن وسيول وطوكيو.

كذلك،

كما اتفقوا على تشارك المعطيات بشكل آني بشأن كوريا الشمالية وعقد اجتماعات قمة كل عام.

والإثنين ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالقمة بوصفها "مسعى لإحياء عقلية الحرب الباردة بالتحريض على الانقسام والمواجهة التي تمثلها دوائر صغيرة متنوعة ومغلقة وحصرية".

- شأن خاص بالصين -

وشدّد بايدن على أنّ قمّة كامب ديفيد غير موجّهة ضدّ الصين.

لكن في بيانهم المشترك أعلن الزعماء الثلاثة أنّهم يعارضون "بشدّة أيّ محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه المحيطين الهندي والهادئ"، في إشارة إلى عسكرة بكين لجُزيرات وشعاب مرجانية في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

كذلك فإنّ بيان كامب ديفيد تطرّق صراحة إلى تايوان، معتبراً السلام والاستقرار في هذه المسألة "عنصراً لا غنى عنه للأمن والازدهار في المجتمع الدولي".

وقال البيان "لا تغيير على مواقفنا الأساسية بشأن تايوان، وندعو إلى حل سلمي للمسائل على جانبي المضيق".

وأجرى الجيش الصيني السبت تدريبات جوية وبحرية حول تايوان اعتبرها "تحذيراً صارماً" بعد زيارة قصيرة قام بها نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وقال وانغ الإثنين "إذا كانت الدول المعنية مهتمّة حقاً بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، فعليها الالتزام بمبدأ صين واحدة والكفّ عن التغاضي عن الانفصاليين الذين يدافعون عن استقلال تايوان وأنشطتهم ودعمهم، واتّخاذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أنّ "قضية تايوان شأن داخلي صيني محض. حلّ مسألة تايوان شأن خاص بالصين".

© 2023 AFP