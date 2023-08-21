بطولة إنكلترا: أرسنال بعشرة لاعبين يهزم كريستال بالاس

لندن (أ ف ب) – حقق أرسنال الذي لعب قرابة نصف ساعة بعشرة لاعبين فوزه الثاني تواليا منذ بداية بطولة انكلترا لكرة القدم في الموسم الجديد اثر تغلبه على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر في ختام المرحلة الثانية الاثنين.

© ادريان دينيس / ا ف ب

لاعب وسط وقائد ارسنال النروجي مارتن اوديغارد بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى كريستال بالاس من ركلة جزاء في الدوري الانكليزي الممتاز. 21 اب/اغسطس 2023

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وكان ارسنال وصيف الموسم الماضي استهل مشواره بفوز صعب ايضا على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-1.

وتساوى ارسنال مع فريقين اخرين برصيد 6 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الاهداف عن برايتون المتصدر ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي صاحب المركز الثاني.

بدأ ارسنال المباراة بقوة وهاجم مرمى كريستال بالاس بضراوة من خلال ثلاثي خط الهجوم بوكايو ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي وقلب الهجوم ادي نكيتياه.

وبعد ان صمد كريستال بالاس طوال الشوط الاول، تمكن ارسنال من تسجيل هدف المباراة الوحيد عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة نكيتياه داخل منطقة الجزاء من قبل حارس بالاس سام جونستون، فانبرى لها قائده النروجي مارتن اوديغارد في الدقيقة 54.

وخسر ارسنال جهود ظهيره الايمن الياباني تاكيهيرو توميياسو بعد تلقيه الانذار الثاني في الدقيقة 67 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورمى كريستال بالاس بكل ثقله في محاولة لادراك التعادل لكن خبرة لاعبي ارسنال حالت دون ذلك.

© 2023 AFP