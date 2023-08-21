طوكيو تعلن الثلاثاء عن الجدول الزمني لتصريف مياه محطة فوكوشيما
طوكيو (أ ف ب) – أعلنت الحكومة اليابانية الإثنين أنّها ستكشف الثلاثاء عن الجدول الزمني لعملية تصريف المياه المعالجة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضرّرة.
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وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي إنّ موعد بدء تصريف مياه المحطّة في البحر سيتمّ الإعلان عنه الثلاثاء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية صادقت في تمّوز/يوليو على هذا المشروع الذي يثير في الداخل قلق الصيّادين وفي الخارج قلق دول مجاورة في مقدّمها الصين والكوريتان.
لكنّ طوكيو تؤكّد أنّ عملية تصريف المياه المعالجة في البحر ستستمر سنوات ولن تكون لها أيّ عواقب على البيئة أو صحّة الإنسان.
وتقضي خطة اليابان بالتخلّص من حوالى 1,33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حدّه الأقصى قريباً، وذلك من خلال تصريفها في مياه المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها.
وكانت المحطة أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا فيها في 11 آذار/مارس 2011.
وأثار الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه هذا الصيف، حالة من الذعر بسبب مخاوف من أن تتسبب المياه بتلوث المحيط وكذلك الملح المستخرج من مياه البحر.
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