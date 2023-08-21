مقتل إسرائيلية في إطلاق نار في جنوب الضفة الغربية المحتلة

الخليل (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت إسرائيلية وأصيب رجل بجروح خطيرة الاثنين في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكر الجيش وخدمة الإسعاف الإسرائيليان.

© مصعب شاور / ا ف ب

فلسطيني وجندي إسرائيلي يتجادلان وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في الرابع من تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل إسرائيليين اثنين، أب وابنه، في هجوم استهدفهما في مغسل سيارات في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأكدت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" في بيان مقتضب "مقتل المرأة (40 عاما) التي أطلقت عليها النار في جبل الخليل".

وأضاف البيان الصادر عنها أن "رجلا يبلغ 40 عاما تقريبا في حالة خطيرة وهو شبه فاقد للوعي ومصاب بطلقات نارية في الأطراف"، وقد نُقل إلى مستشفى "سوروكا" (جنوب).

وأكد الجيش مقتل المرأة وقال إن المدنيين تعرضا لإطلاق النار أثناء سير السيارة.

ووقع الحادث، وفق بيان الجيش، على الطريق 60 المتاخم لمدينة الخليل، مؤكدا "ملاحقة المهاجمين".

وتجري القوات الأمنية أيضا منذ السبت عمليات تمشيط بحثا عن منفذ هجوم نابلس الذي ما زال طليقا.

وأُعلنت السبت أيضا وفاة شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في وتيرة أعمال العنف شمل عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ إسرائيليين.

وتركّز التصعيد في شمال الضفة الغربية في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلّحة.

وأسفرت أعمال العنف منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 218 فلسطينيًا ونحو 31 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

ويعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP