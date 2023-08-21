مونديال القوى: ذهبية الوثبة الثلاثية للبوركينابي زانغو

بودابست (أ ف ب) – حصد هيوز-فابريس زانغو من بوركينا فاسو أول ألقابه العالمية بفوزه بذهبية الوثبة الثلاثية، أولى ميداليات اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى الاثنين، في العاصمة المجرية بودابست.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

البوركينابي هيوز-فابريس زانغو محتفلاً بإحرازه ذهبية الوثبة الثلاثية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 21 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

وحقق زانغو الذي كان حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، مسافة 17.64 متراً، وأربع قفزات بأكثر من 17.20 م.

وتفوّق البوركينابي على الكوبيين، لاسارو مارتينيس (فضية) وكريستيان نابوليس (برونزية).

وحصد زانغو هذا اللقب بغياب حامله السابق نجم هذه الفئة البرتغالي كريستيان بيتشاردو، وبعد إصابة الجامايكي اليافع والواعد جايدون هيبيرت خلال المسابقة.

© 2023 AFP