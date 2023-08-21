مونديال القوى: ذهبية 100 م سيدات للأميركية شاكاري ريتشاردسون

بودابست (أ ف ب) – عوّضت الأميركية شاكاري ريتشاردسون غيابها عن أولمبياد طوكيو، ظفرت الاثنين بذهبية سباق 100 م لدى السيدات، مسجلة زمناً قياسياً للبطولة قدره 10.65 ثوان، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الاثنين.

الأميركية شاكاري ريتشاردسون لحظة عبورها خط النهاية للفوز بذهبية 100 م للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست في 21 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

وتفوّقت العداءة البالغة من العمر 23 عاماً على الجامايكيتين شيريكا جاكسون الثانية (10.72 ث) والفائزة باللقب خمس مرات شيلي-آن فرايزر-برايس الثالثة (10.77 ث).

غابت ريتشاردسون عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 بعدما ثبت تناولها القنّب، وفشلت أيضاً في التأهل لبطولة العالم في يوجين العام الماضي خلال التجارب الأميركية.

وأظهرت الأميركية مستوى عالياً هذا الموسم ففازت باللقب الأميركي خلال تجارب حزيران/يونيو، ومنيت بهزيمة وحيدة في سباق 100 م هذا الموسم في لقاء دولي لألعاب القوى في المجر أيضاً في تموز/يوليو.

وصرخت ريتشاردسون بعدما التقطت أنفاسها "لقد عدت، لقد عدت!"، بعدما بلغت النهائي بصعوبة كواحدة من أسرع خاسرتين إثر بداية سيئة في نصف النهائي.

وبالتالي، تحطّمت أحلام جاكسون في أن تصبح رابع امرأة فقط تحقق الثنائية في سباقي السرعة، ولكن لا يزال لديها لقب 200 م للدفاع عنه.

كما فشلت مواطنتها فرايزر برايس (36 عاماً) في معادلة الرقم القياسي بست ميداليات ذهبية، والذي يحمله الاوكراني سيرغي بوبكا في فئة القفز بالزانة.

© 2023 AFP