أن بي ايه: تغريم هاردن 100 ألف دولار بعد تهديده بعدم اللعب لسفنتي سيكسرز

لوس انجليس (أ ف ب) – غرّمت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جيمس هاردن مبلغ 100 ألف دولار، بعد أن تعهّد بعدم اللعب لصالح الفريق طالما أن داريل موري لا يزال رئيسًا للنادي.

© تيم نواشكوكوو / غيتي/ا ف ب/ارشيف

جيمس هاردن لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خلال مباراة فريقه ضد بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 11 أيار/مايو 2023

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قالت الرابطة في بيان إنها فرضت غرامة مالية على هاردن لأنه أشار إلى أنه "لن يؤدي الخدمات المطلوبة منه بموجب عقده كلاعب".

وفي تصريحات لاذعة أدلى بها خلال حدث في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، وصف هاردن الذي طلب الرحيل عن سفنتي سيكسرز رئيس النادي بالـ"كاذب".

قال في هذا الصدد "داريل موري كاذب، ولن أكون أبدًا جزءا من أي منظمة هو عضو فيها" مكررًا الجملة مرة أخرى.

وصرّح أمام الإعلام لاحقًا أن موري تراجع عن وعده بزجه في صفقة تبادل في وقت سابق من الفترة التحضيرية للموسم.

علّق أفضل لاعب في الدوري المنتظم عام 2018 عن وضعه مع فريقه "لقد كنت صبورًا طوال الصيف. بالنسبة لي، الأمر يتعلق فقط بالتركيز على ما يمكنني التحكم به والاستعداد للموسم".

وقالت الرابطة إنها أجرت مقابلة مع اللاعب كجزء من تحقيقها، وأكدت أن التصريحات "تشير إلى اعتقاد هاردن بأن سفنتي سيكسرز لن يلبّي طلبه بالرحيل".

وأشارت تقارير الى أن اللاعب البالغ 33 عامًا والذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) 10 مرات، أبلغ فريقه الشهر الماضي أنه يريد المغادرة بعد أن انضم إليه في شباط/فبراير 2022 قادمًا من بروكلين نتس.

وكان سفنتي سيكسرز يأمل من التعاقد مع هاردن في أن يقوده إلى لقب "أن بي ايه"، إلا انه وبرغم تواجد الكاميروني جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم المنصرم، خرج من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية خلال الموسمين الماضيين.

© 2023 AFP