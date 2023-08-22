إندونيسيا توقع اتفاقًا مع بوينغ لشراء 24 مقاتلة إف-15

جاكرتا (أ ف ب) – أبرمت إندونيسيا اتفاقاً مع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات تشتري بموجبه 24 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 لتحديث أسطولها العسكري، وفق ما أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو الثلاثاء.

صورة نشرتها شركة بوينغ ويظهر فيها وزير الدفاع الإندونيسي الفريق برابو سوبيانتو (في الوسط) أثناء جولة في خط إنتاج طائرة F-15EX في منشأة Boeing في سانت لويس بولاية ميزوري، في 21 أغسطس 2023

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وأعلن الوزير على إنستغرام توقيع "مذكرة تفاهم لشراء 24 طائرة من طراز F-15EX".

من جهتها قالت بوينغ في بيان إنّ الصفقة "ستمنح إندونيسيا القدرة على الهيمنة على الأجواء".

ولم يكشف أي من الطرفين عن قيمة هذه الصفقة التي تنتظر موافقة الحكومة الأميركية رسميًا عليها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سافر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنفسه إلى جاكرتا للتفاوض على الصفقة.

وأكّد أوستن حينها أنّ الاتفاق من شأنه أن يعزّز التعاون مع القوات المسلحة الأميركية وسيشكل إضافة مهمة للأسطول الإندونيسي المؤلف من طائرات إف-16.

وطائرة F-15EX هي أحدث نسخة من هذه المقاتلة التي طورتها ماكدونيل دوغلاس، إحدى الشركات التابعة لبوينغ، وتستخدمها فقط ست دول في العالم.

ويضمّ أسطول جاكرتا العسكري حاليا طائرات إف-16 الأميركية وطائرات سوخوي الروسية القديمة.

وشارك ما لا يقلّ عن 4000 جندي أميركي وإندونيسي على مدى أسبوعين العام الماضي في مناورات مشتركة كبرى في المحيط الهادئ، في سياق علاقات متوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء الوجود الصيني المتزايد في هذه المنطقة والتدريبات العسكرية التي تجريها بكين بانتظام حول تايوان.

وفي إطار تحديث أسطولها الجوي العسكري، طلبت إندونيسيا، التي رسخت نفسها كاقتصاد رائد في جنوب شرق آسيا، شراء 42 طائرة رافال من فرنسا العام الماضي مقابل ما يزيد قليلاً عن ثمانية مليارات دولار.

© 2023 AFP