النواب الكمبوديون ينتخبون نجل الزعيم هون سين رئيسا جديدا للوزراء

بنوم بنه (أ ف ب) – انتخب البرلمان الكمبودي الثلاثاء هون مانيت، النجل الأكبر لهون سين الذي حكم البلاد فترة طويلة، رئيسا جديدا للوزراء، في ختام عملية تسلم وتسليم للسلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة بعد انتخابات الشهر الماضي.

© تانغ شين سوذي / ا ف ب

رئيس الوزراء الكمبودي المنتخب هو مانيت (يسار) يستعرض حرس الشرف عقب مراسم افتتاح البرلمان في بنوم بنه، في 21 آب/أغسطس 2023

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وأعلن هنغ سامرين، النائب الذي ترأس الجلسة، انتخاب هون مانيت بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الكمبودي ال123.

وفاز حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه هون سين بجميع مقاعد مجلس النواب باستثناء خمسة مقاعد في الانتخابات التي جرت في تموز/يوليو والتي تم التنديد بها على نطاق واسع باعتبارها صورية اثر منع حزب المعارضة الرئيسي من الترشح.

وبعد أيام من الفوز الساحق، أعلن هون سين الذي يتربع على السلطة في كمبوديا منذ نحو أربعين عاما أنه سيتنحى ويسلم السلطة لابنه الأكبر هون مانيت.

ودعا الملك الكمبودي، الذي يُعتبر منصبه رمزيا إلى حد كبير، البرلمان للاجتماع الاثنين، ما مهد الطريق أمام النواب لانتخاب الجنرال هون مانيت (45 عاما) رئيسا جديدا للوزراء الثلاثاء.

© 2023 AFP