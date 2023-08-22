برلمان كمبوديا يثبت هون مانيه نجل الزعيم هون سين رئيسًا للوزراء

بنوم بنه (أ ف ب) – صادق البرلمان الكمبودي الجديد الثلاثاء على تعيين هون مانيه، النجل الأكبر لهون سين الذي يحكم البلاد منذ حوالى أربعة عقود، رئيساً جديداً للوزراء، مكرّساً بذلك عملية تسلّم وتسليم للسلطة بين الأب وابنه بعدما أحرز حزبهما نصراً ساحقاً في انتخابات مثيرة للجدل جرت الشهر الماضي.

© تانغ شين سوذي / ا ف ب

رئيس الوزراء الكمبودي المنتخب هو مانيت (يسار) يستعرض حرس الشرف عقب مراسم افتتاح البرلمان في بنوم بنه، في 21 آب/أغسطس 2023

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وفي 23 تمّوز/يوليو جرت انتخابات تشريعية ضمنت حصول "حزب الشعب الكمبودي" الذي يتزعمه هون سين على 120 من أصل 125 مقعداً في مجلس النواب، الغرفة السفلى في البرلمان.

لكنّ هذه الانتخابات اعتُبرت على نطاق واسع صورية بعد أن منعت السلطات حزب المعارضة الرئيسي من خوضها.

وما هي إلا أيام على هذا الفوز الساحق، حتى أعلن هون سين (71 عاماً) أنّه سيتنحّى ويسلّم السلطة لنجله البكر الجنرال هون مانيه (45 عاماً).

وأمضى هون سين قرابة أربعة عقود في السلطة من دون أن ينازعه إيّاها أحد.

ونظام الحكم في كمبوديا، البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا، ملكي دستوري وبالتالي فإنّ منصب الملك يُعتبر رمزياً إلى حدّ بعيد.

وخلال جلسة عقدها مجلس النواب صباح الثلاثاء، أعلن هنغ سامرين، أكبر أعضاء المجلس سنّاً، أنّ نجل هون سين اختير بإجماع النواب الحاضرين، أي 123 صوتاً من أصل 125، رئيساً للوزراء، في نتيجة كانت متوقّعة سلفاً.

"يوم تاريخي"

وقال رئيس الوزراء الجديد في كلمة أمام النواب فور إعلان فوزه "هذا يوم تاريخي لكمبوديا".

وأضاف أنّ الانتخابات التشريعية كانت "حرّة وعادلة ونزيهة وشفّافة".

كما وعد رئيس الوزراء الجديد بأن تعمل حكومته على "تسريع الإصلاحات" لتجعل من كمبوديا "دولة مزدهرة".

ووجّه أيضاً تحيّة لوالده "البطل" لأنّه أنقذ البلاد من نظام الخمير الحمر.

وكان الملك نورودوم سيهاموني افتتح هذه الجلسة الأولى للمجلس الجديد بتهنئة النواب الجدد ومن بينهم هون مانيه.

ولم يقتصر توراث السلطة داخل الأسرة الحاكمة على رئاسة الحكومة، فبحسب قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس عُيّن هون ماني، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الجديد، وزيراً للوظيفة العامة، بينما خلف وزيري الداخلية والدفاع ابناهما.

كذلك فإنّ منصب نائب رئيس الوزراء سيشغله قائد الشرطة الحالي نيث سافوين، وهو ابن شقيق هو سين وشخصية واسعة النفوذ في البلاد.

وندّدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بانتخابات تمّوز/يوليو ووصفتها بغير النزيهة.

ومنذ توليه السلطة في العام 1985، عمل هون سين على تحديث الدولة واخراجها من حرب أهلية وإبادة جماعية، لكنّ منتقديه يعتبرون أنّ حكمه اتّسم بتراجع الحريّات الأساسية وتدمير البيئة واستشراء الفساد والقضاء على جميع خصومه السياسيين تقريباً الذين زجّ بعشرات منهم في السجون.

جنرال بأربع نجوم

تشغل كمبوديا المرتبة 150 من 180 في مؤشّر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. وفي آسيا، لا تأتي بعد هذه الدولة سوى بورما وكوريا الشمالية.

وهون مانيه جنرال بأربع نجوم تدرّب في بريطانيا وفي أكاديمية ويست بوينت العسكرية الأميركية، وتولّى قيادة الجيش الكمبودي في العام 2018.

وعلى الرغم من إعداده لسنوات طويلة لخلافة والده، إلا أنّ هون مانيه لا يتمتّع بخبرة سياسية وهو غير معروف نسبياً، وفقاً لسيباستيان سترانجيو، مؤلّف كتاب عن كمبوديا في ظلّ حكم هون سين.

وعلى الرغم من أنّه بدأ منذ أكثر من عام يتحدّث عن تسليم السلطة لابنه البكر الذي لعب دورًا رئيسيًا في حملة انتخابات تمّوز/يوليو، فإنّ هون سين كان واضحاً في أنّه عازم على الاستمرار في ممارسة نفوذه لعقد من الزمن على الأقلّ.

وسيتولّى هون سين منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي يُعدّ الثاني في البروتوكول بعد الملك إذ يخوله الدستور أن يحل محلّ الملك كرئيس للدولة عندما يكون الأخير في الخارج.

© 2023 AFP