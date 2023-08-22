بطولة إنكلترا: تشلسي يُعلن خضوع الشاب شوكويميكا لعملية جراحية

لندن (أ ف ب) – خضع الشاب كارني شوكويميكا لعملية جراحية في ركبته جراء إصابة تعرض لها في نهاية الأسبوع المنصرم خلال الخسارة أمام الجار وست هام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن فريقه تشلسي الثلاثاء.

لاعب وسط تشلسي كارني شوكويميكا يحتفل بالتسجيل ضد وست هام في الدوري الانكليزي لكرة القدم. لندن، في 20 آب/أغسطس 2023

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وقال النادي اللندني في بيان "تعرض كارني شوكويميكا لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراتنا ضد وست هام يونايتد الأحد"، كاشفاً أن لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 19 عاماً أجرى الإثنين العملية الجراحية "وسيبدأ الآن عملية تعافيه".

ولم يحدد تشلسي الذي خسر المباراة ضد وست هام 1-3 في لقاء سجل خلاله شوكويميكا هدفه الأول بقميص الـ"بلوز" منذ انضمامه اليهم من أستون فيلا في صيف 2022، مدة غياب اللاعب الشاب عن الملاعب لكن من المتوقع أن يبتعد حتى ستة أسابيع.

وتشكل هذه الإصابة انتكاسة لهذا اللاعب الشاب الذي عانى في موسمه الأول مع تشلسي، لكنه بدأ أساسياً في المباراتين الأوليين لهذا الموسم بقيادة المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

© 2023 AFP