بطولة إنكلترا: ماونت يغيب عن المباراتين المقبلتين لمانشستر يونايتد

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، الثلاثاء، أن لاعبه الجديد مايسون ماونت سيغيب عن المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز أمام نوتنغهام فورست وأرسنال بعد تعرضه لإصابة "طفيفة".

© ليندزي بارنابي / ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط مانشستر يونايتد مايسون ماونت خلال مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون في الدوري الانكليزي في 14 آب/أغسطس 2023

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وقال النادي إنه من المتوقع أن يغيب لاعب خط الوسط حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل بعد أن تعرض لـ"إصابة طفيفة" خلال الهزيمة 2-0 أمام توتنهام السبت.

وصل اللاعب الدولي إلى أولد ترافورد من تشلسي خلال الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار). بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، عانى للعودة الى مستوياته مع النادي اللندني في فترته الاخيرة في ستامفورد بريدج.

لم يرتق الى المستوى المطلوب في أول مباراتين ليونايتد في الدوري، مما أثار مخاوف بشأن كيفية تأقلمه مع خطط المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

ماونت ليس الوافد الجديد الوحيد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم الذي يغيب بداعي الاصابة. إذ لم يشارك بعد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، المنضم من أتالانتا الإيطالي، مع الفريق بسبب إصابة في الظهر.

يستضيف الشياطين الحمر نوتنغهام فورست السبت قبل أن يسافروا الاسبوع المقبل الى لندن لمواجهة أرسنال قبل النافذة الدولية.

© 2023 AFP