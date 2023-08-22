بطولة إنلكترا: إلغاء البطاقة الحمراء لماك أليستر لاعب ليفربول

لندن (أ ف ب) – ألغيت البطاقة الحمراء التي تحصّل عليها الارجنتيني الدولي ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أمام بورنموث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاسبوع الماضي، بعد أن كسب الفريق الاستئناف الذي تقدم به بعد الطرد المثير للجدل.

© دارين ستايبلز / ا ف ب

طرد الارجنتيني ألكسيس ماك أليستر (يمين) خلال مباراة فريقه ليفربول مع بورنموث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 19 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

طرد الحكم توماس برامول لاعب خط الوسط بعد أن أمسك براين كريستي لاعب بورنموث في الدقيقة 58 خلال فوز ليفربول 3-1 السبت.

كان مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب غاضبًا من القرار وقال إن الغياب عن باقي دقائق المباراة هي العقوبة الوحيدة التي يجب أن يواجهها الارجنتيني.

قال بعد المباراة "بعد اللقاء رأيت اللقطة مرة أخرى. أعتقد أنه إذا كانت لديك قائمة بالنقاط لما تحتاجه لمنح البطاقة الحمراء، فإنه لا يوجد شيء آخر سوى الاحتكاك (في لقطة لاعبه)، إذ لا يمكنك وضع علامة في المربعات الأخرى".

وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن ثلاث مباريات لليفربول في حال لم تُلغَ العقوبة.

قال متحدث باسم الاتحاد الانكليزي "لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف ألكسيس ماك أليستر ثلاث مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ".

يلتقي ليفربول الذي تعادل في مباراته الافتتاحية للموسم مع تشلسي (1-1) مع مضيفه نيوكاسل الاحد.

© 2023 AFP