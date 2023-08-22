بطولة السعودية: النصر يضم أوتافيو أفضل لاعب في الدوري البرتغالي

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي النصر السعودي الثلاثاء تعاقده مع الدولي البرتغالي أوتافيو، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم مع بورتو.

© ميغيل ريوبا / ا ف ب

البرتغالي أوتافيو خلال مباراة فريقه بورتو مع فيتوريا غياماريش في الدوري المحلي في 21 كانون الثاني/يناير 2023

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ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" فيديو للإعلان عن صفقة أوتافيو قال فيه "أوتافيو أصبح واحدًا منا"، فيما قال اللاعب "أنا واحد منكم ..أراكم قريبًا".

ووصل ابن الـ28 عامًا إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

ويعتبر أوتافيو الذي يلعب في مركز الجناح او لاعب وسط هجومي خامس صفقات الفريق النصراوي الصيفية، بعد كل من السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

وخسر النصر أول مباراتين له في الدوري على يد كل من الاتفاق والتعاون.

وبدأ أوتافيو المولود في البرازيل مشواره مع فرق الناشئين في سانتا كروز، لكن مسيرته الاحترفية بدأت مع إنترناسيونال البرازيلي، ثم انتقل إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي وأخيرًا بورتو الذي حقق معه لقب الدوري المحلي أعوام 2018 و2020 و2022 وفاز الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب البرازيلي للناشئين قبل أن يختار تمثيل البرتغال لدى الرجال.

© 2023 AFP