دوري أبطال آسيا: النصر ونجومه الى دور المجموعات في الرمق الاخير

الرياض (أ ف ب) – أفلت النصر السعودي ونجومه الكبار من الغياب عن دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه المتأخر على ضيفه شباب الاهلي الاماراتي 4-2 بعد أن كان متأخرًا 1-2 قبل دقيقتين من النهاية، ضمن الملحق المؤهل الثلاثاء.

© يزيد الدويهي / ا ف ب

لاعبو النصر السعودي يحتفلون بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا (يسار) في مرمى شباب الاهلي الاماراتي في الملحق المؤهل الى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب مرسول بارك في الرياض في 22 آب/أغسطس 2023

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على ملعب مرسول بارك في الرياض، تقدم النصر عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا (11)، لكن شباب الاهلي رد عبر ثنائية يحيى الغساني (18 و46).

وفي حين بدا النصر في طريقه للفشل في خوض غمار البطولة القارية، عادل سلطان الغنام قبل دقيقتين من النهاية (88) قبل أن يسجل ناليسكا هدف النقدم (90+5) ويؤكد الوافد الجديد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش فوز فريقه (90+7).

وعاد النصر الى منافسات دوري الابطال بعد غيابه عن الموسمين الماضيين حيث سيقوده الى جانب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات باذخة، على غرار السنغالي ساديو مانيه، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا ومواطنه غيسلان كونان الذي حل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.

وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدّم بداية سيئة جدًا في الدوري المحلي حيث خسر أول مبارتين.

وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995 عندما حل وصيفًا، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي.

وجاء الشوط الأول متوسطا من الفريقين، وكان النصر صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب تاليسكا كرة قوية أمسكها ماجد ناصر ببراعة (5).

ومن كرة ركنية نجح النصر في التسجيل عندما ارتقى تاليسكا للكرة ولعبها برأسه الى يمين ماجد ناصر (11). لكن شباب الأهلي تمكن من معادلة النتيجة عندما تلقى الغساني كرة عرضية لعبها قوية داخل المرمى (18).

هدأ بعدها اللعب وانحصر في مجمله في وسط الملعب، قبل أن يلعب رونالدو كرة مقصية ارتطمت بالمدافع وتحولت الى ركنية (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني فاجأ شباب الأهلي مضيفه بهدف ثان عندما كسر الغساني مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى ولعب الكرة الى يمين نواف العقيدي (46).

وفوت النصر فرصة محققة لمعادلة النتيجة عندما تهيأت الكرة أمام تاليسكا الذي صوبها قوية فوق العارضة (48)، أتبعه بروزوفيتش بكرة مماثلة (58).

وواصل النصر ضغطه وسدد رونالدو كرة قوية تصدى لها ماجد ناصر (60). وتدخل القائم مع شباب الأهلي وتصدى لكرة كونان قبل ان تعود ويبعدها الدفاع (61).

وبعدما بدا النصر في طريقه للإقصاء، أدرك التعادل عندما لعب البديل أيمن يحيى كرة عرضية على رأس الغنام تابعها في الشباك (88).

انتفض النصر وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع حسم من خلالهما المباراة بواسطة تاليسكا الذي تابع كرة عرضية، قبل أن يمرر رونالدو كرة لبروزوفيتش الذي سدد من مشارف المنطقة زاحفة في الشباك.

وفشل شباب الأهلي في التأهل للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه الى دور المجموعات.

الشارقة يعبر وخيبة لقطر

وتأهل الشارقة الاماراتي الى دور المجموعات بعد فوزه على مضيفه تراكتور الايراني 3-1 في استاد يادكار امام في شيراز.

وسجل شاهين عبد الرحمن (25) والغيني عثمان كمارا (85) والبرازيلي كايو لوكاس (90) اهداف الشارقة، ومهدي هاشم(86) هدف تراكتور.

وكان الشارقة تأهل لملاقاة تراكتور بعد فوزه على باشوندارا كينغس بطل بنغلادش 2-0 في الدور التمهيدي.

وسيشارك بطل كأس الامارات في دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه، اما تراكتور فيغيب عنه للسنة الثانية تواليًا، بعدما كانت آخر مشاركة له في 2021 وهزم الشارقة نفسه 2-صفر ايابًا بعد التعادل ذهابًا صفر-صفر في دور المجموعات.

وافتتح الشارقة التسجيل بعد تسديدة من لوكاس ابعدها حارس مرمى تراكتور حسين بور الى ركنية لعبها البوسني ميراليم بيانيتش وارتقى لها عبد الرحمن برأسه في الشباك (25).

وحاول رابع الدوري الايراني في الموسم الماضي مدعومًا بنحو 65 ألف متفرج العودة الى المباراة عبر تسديدة الاسباني ألفارو خيمينيس تعامل معها الحارس عادل الحوسني ببراعة (45).

وتألق الحوسني مجددًا بإبعاد رأسية قوية من البرازيلي غوستافو فاجينين (63).

وكان الفريق الضيف قريبًا من اضافة الهدف الثاني في مناسبتين، لكن لوكاس سدد منفردًا كرة ضعيفة بين يدي بور (64)، قبل ان يبعد الاخير ببراعة تسديدة خالد الظنحاني (68).

وشهدت الدقائق الاخيرة اثارة كبيرة بعدما اضاف الشارقة الهدف الثاني عبر كمارا بعد تمريرة البرازيلي لوان بيريرا (85).

وقلص صاحب الارض الفارق بعد دقيقة برأسية البديل هاشم اثر خروج خاطئ من الحوسني (86).

وقضى الشارقة على آمال تراكتور بالعودة بإضافته الهدف الثالث بعدما حصل الحسن صالح على ركلة جزاء سددها لوكاس بنجاح (90).

وأخفق الوكرة القطري بالتأهل الى دور المجموعات بخسارته أمام ضيفه نافباخور الأوزبكستاني 1-0 بعد التمديد بهدف دونيور عبدومانوبوف في الدقيقة 98.

كما أخفق العربي ممثل قطر الاخر بسقوطه أمام ضيفه أيه جي أم كاي الأوزبكستاني 1-0.

القرعة الخميس

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيدها من أيلول/سبتمبر 2023 ولغاية أيار/مايو 2024.

وستوزّع قرعة الخميس في كوالالمبور الأندية المشاركة على 10 مجموعات، أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، وأندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

سيتنافس 40 ناديًا في دور المجموعات، علمًا أن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر شباط/فبراير ولغاية نيسان/أبريل 2024، على أن تقام مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 أيار/مايو 2024.

© 2023 AFP