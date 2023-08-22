روسيا تعلن عن تدمير زورق أوكراني في مواجهة جديدة في البحر الأسود

موسكو (أ ف ب) – أعلنت موسكو الثلاثاء أنّها دمّرت "زورق استطلاع" أوكرانياً قرب بنى تحتية روسية في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق مهمّ لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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عناصر أمن ينتشرون في موقع هجوم بمسيرة في كراسنوغورسك بمنطقة موسكو في 22 آب/أغسطس 2023

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وتصاعدت الهجمات من الجانبين في البحر الأسود منذ انسحبت روسيا في تموز/يوليو من اتفاق برعاية الأمم المتحدة أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن.

وكثيراً ما قصفت روسيا بنى تحتية لمرافئ أوكرانية في البحر الأسود وعلى نهر الدانوب، فيما هاجمت أوكرانيا سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إنّ طائرة سوخوي إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود دمّرت "زورق استطلاع" تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان عن أيّ تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمّر أو موقع الحادثة بالتحديد.

وليل الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود على بُعد 40 كيلومتراً شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق هذا الشهر لحقت أضرار بناقلة روسية إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية في مضيق كيرتش، ما أدّى إلى وقف حركة النقل على جسر استراتيجي يربط القرم بروسيا.

- استهداف موسكو -

واستُهدفت منطقة موسكو بضربات بمسيّرات أوكرانية لليلة الخامسة على التوالي، حسبما أعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرتين هجوميّتين في منطقتي كراسنوغورسك وتشاستسي، حسبما أعلن رئيس بلدية موكسو سيرغي سوبيانين على تلغرام.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس في كراسنوغورسك مبنى سكنياً شاهقاً وقد تحطّمت نوافذه وركاماً وسيارة متضرّرة.

ونشرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء فيديو ظهرت فيه شظايا قال مراسلها إنّها شظايا مسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ الهجوم لم يتسبّب بوقوع إصابات.

وتمّ تعليق الرحلات الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو لفترة وجيزة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء في وقت سابق نقلا عن مصدر في أجهزة الطيران.

واستأنف مطارا شيريمتييفو ودوموديدوفو في وقت لاحق الرحلات، بحسب تاس.

وأُسقطت المسيّرتان الأوكرانيتان الأخريان فوق منطقة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية في ساعة مبكرة الثلاثاء، على ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام، مؤكّدة عدم وقوع إصابات.

وتشنّ أوكرانيا منذ أشهر هجمات بمسيرات في عمق الأراضي الروسية، من بينها مسيرتان أسقطتهما الدفاعات الروسية قرب الكرملين في أيار/مايو.

وأعلنت موسكو الإثنين أنّ تلامذة المدارس الثانوية في روسيا سيتدرّبون على تسيير مسيّرات قتالية اعتباراً من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل.

وأظهر برنامج نشرته وزارة التعليم أنّ المراهقين الروس سيتمكّنون من التعرّف على "وسائل الاستخدام العسكري للمسيّرات" أو حتى طريقة "تنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام مسيّرة".

وأعلنت موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر أنّ "إدخال مثل هذه المادّة إلى المدارس سيسمح بالإعداد المنهجي للمواطنين لمواجهة محتملة مع العدو".

- إف 16 -

من جهته، اختتم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اليونان الإثنين جولة أوروبية شملت السويد وهولندا والدنمارك.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنّ أثينا ستساعد في تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16 الأميركية الصنع بعد أيام على قرار هولندا والدنمارك تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات.

وسعى زيلينسكي منذ أشهر للحصول على هذه الطائرات المتطورة لتعزيز سلاح الجو الأوكراني العائد للحقبة السوفياتية، بالتزامن مع الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية في الشرق.

ومن المقرّر أن يبدأ التدريب هذا الشهر بمشاركة 11 دولة، ويأمل المسؤولون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام المقبل.

وأثار المسعى الأوكراني للحصول على هذه المقاتلات تحذيراً من روسيا. وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف إنّ موسكو تعتبر حصول كييف على هذه الطائرات بمثابة تهديد "نووي".

© 2023 AFP