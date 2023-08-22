كوريا الشمالية تخطط لاطلاق قمر صناعي ومناورات مشتركة بين سيول وواشنطن

سيول (أ ف ب) – تخطط كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي آخر بعد ثلاثة أشهر فقط من فشل محاولتها الأولى لاطلاق قمر صناعي عسكري، مما أثار إدانات من طوكيو وسيول الثلاثاء ومطالبات بإلغاء هذه العملية.

© جونغ يون-جي / اف ب

شاشة في محطة قطارات في سيول تعرض لقطات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أيار/مايو 2023

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ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق بين 24 و31 آب/أغسطس حسبما اعلنت بيونغ يانغ لخفر السواحل اليابانيين الثلاثاء، مما دفع طوكيو إلى تعبئة السفن ونظامها الصاروخي الدفاعي باك-3 في حال هبوطه على أراضيها.

وقالت سيول إن الإطلاق سيكون "عملا غير شرعي" لأنه ينتهك عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في بيان "إن ما يسمى ب +إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي+ يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي... بغض النظر عن الأعذار التي تحاول كوريا الشمالية تقديمها، فإنها لا تستطيع تبرير هذا العمل غير القانوني".

ويقول الخبراء إن هناك تداخلا تكنولوجيا كبيرا بين تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات والقدرات الفضائية للقيام بعمليات اطلاق.

وحث رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بيونغ يانغ على إلغاء عملية الإطلاق، قائلا إن بلاده تعمل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجمع المزيد من المعلومات.

وقال كيشيدا إن طوكيو تتخذ "كل الإجراءات الممكنة تحسبا لأي احتمال غير متوقع".

وأعلن خفر السواحل الياباني ان بيونغ يانغ حددت لهم ثلاث مناطق خطر: البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي والمياه شرق جزيرة لوزون الفيليبينية.

وفي أيار/مايو أطلقت بيونغ يانغ ما وصفته بأنه أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، "ماليغيونغ-1"، لكن الصاروخ الذي كان يحمله، "تشوليما-1" سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق.

وبعد فترة وجيزة، تعهد نظام كيم جونغ أون بإطلاق قمر صناعي للتجسس بنجاح "في المستقبل القريب"، قائلا إن ذلك بمثابة توازن ضروري للوجود العسكري الأميركي المتزايد في المنطقة.

وتأتي خطة الإطلاق الجديدة لبيونغ يانغ في أعقاب بدء سيول وواشنطن تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة الكبرى الاثنين.

وتهدف التدريبات المعروفة باسم "درع الحرية أولتشي" إلى مواجهة التهديدات المتزايدة من الشمال المسلح نوويا، وستستمر حتى 31 آب/أغسطس.

وتعتبر بيونغ يانغ كل هذه التدريبات بمثابة تمارين لعملية غزو، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "صارمة" ردا على ذلك.

واستهدف قراصنة كوريون شماليون التدريبات من خلال هجمات عبر البريد الإلكتروني على مقاولين كوريين جنوبيين يعملون في مركز محاكاة الحرب المشترك التابع للحلفاء.

دانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء "الطابع العدواني" للمناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق لها من أنه إذا تضمنت التدريبات "استفزازا نوويا" فإن احتمال "نشوب حرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر واقعية".

عملية اطلاق قريبا

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من اجتماع قادة واشنطن وسيول وطوكيو في كامب ديفيد في الولايات المتحدة، كانت خلاله التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية بندا رئيسيا على جدول الأعمال.

أبلغت وكالة التجسس الكورية الجنوبية النواب الأسبوع الماضي أن بيونغ يانغ قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع قبل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في التاسع من ايلول/سبتمبر، حسبما صرح عضو البرلمان يو سانغ بوم للصحافيين.

وقال تشوي جي إيل الأستاذ في قضايا الأمن القومي في جامعة سانغجي لوكالة فرانس برس "يبدو أن بيونغ يانغ تحدد الموعد المقبل لإطلاق قمرها الصناعي مع مناورات درع الحرية المشتركة الجارية، بعد أن حسنت واستكملت الجوانب الفنية لعملية الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف "نظرا إلى طبيعة النظام الكوري الشمالي، فإن ثلاثة أشهر تبدو فترة كافية لكشف العيوب الناجمة عن عملية الإطلاق الفاشلة في أيار/مايو واصلاحها - لكن علينا الآن أن نرى ما إذا كانت ستكلل المحاولة بالنجاح هذه المرة".

وجعل زعيم كوريا الشمالية من تطوير قمر صناعي للتجسس العسكري أولوية قصوى.

أدى تحطم القمر الصناعي في ايار/مايو إلى عملية إنقاذ كورية جنوبية معقدة استمرت 36 يوما شارك فيها أسطول سفن انقاذ بحري وكاسحات ألغام وفرقة غطاسين للنزول الى أعماق البحار.

وقام خبراء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل أجزاء الصاروخ والقمر الصناعي، وقالت وزارة الدفاع في سيول في وقت لاحق إن القمر الصناعي ليس له أي منفعة عسكرية.

© 2023 AFP