موجة جديدة من الحرائق في اليونان وعشرون قتيلا في يومين

اثينا (أ ف ب) – أمرت السلطات اليونانية الثلاثاء بإخلاء حي يقع شمال أثينا تهدده حرائق واسعة تضرب أيضا مناطق أخرى في اليونان ما أدى إلى سقوط عشرين قتيلا في يومين.

© انغيلوس تسوتسينيس / ا ف ب

متطوعون ينقذون خروفا من مزرعة طالتها نيران الحرائق في ب بلدة خاسيا قرب أثينا في 22 آب/اغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

ويواجه البلد موجة حرائق جديدة بعد تلك التي اندلعت في تموز/يوليو. وقد قضى منذ الاثنين عشرون شخصا بينهم 18 يرجح أنهم مهاجرون.

فقد أمرت السلطات بإخلاء حي أنا ليوسيا الواقع شمال غرب أثينا والذي يسكنه نحو 25 ألف شخص، بعد احتراق منازل في حي فيلي المجاور على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس ارتوبيوس إن "الوضع غير مسبوق، والأحوال الجوية قصوى"، مضيفا للتلفزيون العام أن حرائق الثلاثاء "اتسعت في شكل هائل في وقت قصير".

وقضى 18 شخصا يرجح أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني قرب الحدود مع تركيا والذي يشكل نقطة دخول غالبا ما يسلكها المهاجرون بحسب ارتوبيوس.

وأضاف "ننظر في احتمال أن يكون هؤلاء قد دخلوا بلادنا بطريقة غير نظامية"، إذ لم يعلن فقدان أي مقيم في اليونان، موضحا أنه عثر على الضحايا شمال مدينة الكسندروبولي.

وعثر على جثة شخص آخر يرجح أنه مهاجر أيضا، فضلا عن جثة راعي مواش مسن في شمال العاصمة.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدة الانسانية والاستجابة للأزمات يانيش لينراتشيك "تشهد اليونان موجة جديدة من الخراب اللاحق بغطائها النباتي ومساعدة الاتحاد الأوروبي السريعة ترتدي أهمية حيوية".

إخلاء مستشفى

واندلعت نيران في المناطق السفلى لمتنزه جبل بارينثا الوطني وهو من أكبر الغابات المحيطة بأثينا الثلاثاء. وطلبت السلطات من سكان المنطقة ملازمة منازلهم وأغلقت طرقا.

وسجل حريق آخر في منطقة صناعية في أسبروبيرغوس غرب العاصمة ما أدى إلى تشكل سحابة سوداء سميكة غطت السماء.

في شمال شرق اليونان، اندلعت حرائق أيضا في جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا شمال أثينا.

وتنتشر حرائق أيضا في منطقة بيليبونيزي وغرب البلاد.

ومساء الاثنين أخلي مستشفى في منطقة السكندروبولي الساحلية في شمال شرق البلاد فيما الحرائق مستعرة فيها منذ أربعة أيام. وقال خفر السواحل اليونانيون إنهم نقلوا 65 مريضا على متن عبارة.

ويهدد الحريق في المنطقة متنزه داديا الوطني الذي يضم الكثير من الطيور النادرة.

وفي جزيرة إيفيا قرب العاصمة أخلت السلطات مدينة نيار ارتاكي الصناعية. وتؤجج الأحوال الجوية القصوى مع رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة جدا، النيران ويتوقع أن تستمر حتى الجمعة بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

في جزيرة رودوس أتى حريق اندلع في 18 تموز/يوليو حتى الآن على 17770 هكتارا وتسبب بإجلاء 20 ألف شخص غالبيتهم من السياح.

© 2023 AFP