مونديال القوى: الإيطالي تامبيري يكسر هيمنة برشم ويحصد ذهبية الوثب العالي

بودابست (أ ف ب) – كسر الايطالي جانماركو تامبيري هيمنة القطري معتز برشم وحقق ذهبية الوثب العالمي في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست الثلاثاء، حارماً القطري من لقب عالمي رابع توالياً، ليكتفي الأخير بالبرونزية.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

الإيطالي جانماركو تامبيري الفائز بالذهبية يحتفل مع القطري معتز برشم الفاشز بالبرونزية عن فئة الوثب العالي في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 22 آب/أغسطس 2023

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وقفز تامبيري الذي تشارك مع برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021 في لحظة تاريخية، 2.36 م ليحصد اللقب أمام الأميركي جوفون هاريسون الذي نال الفضية وبرشم الذي حل ثالثاً (2.33 م).

ووصل برشم إلى المونديال الحالي في بودابست مرشحاً للقب رابع توالياً، خصوصاً وأنه سجّل أفضل قفزة هذا الموسم مع ارتفاع 2.36 م في بولندا منتصف تموز/يوليو.

ولم تكن البرونزية عامل إحباط للقطري الذي قال لوكالة فرانس برس "أعتبرها تاريخاً. في أي بطولة يكون طموحنا الذهب والفوز، لكن سبحان الله هذه هي الرياضة يوم لك ويوم عليك".

وأضاف "أعتبره تاريخاً لأنني حققت ثلاث ذهبيات وفضية واليوم برونزية، وبالتالي أصبحت اللاعب الوحيد في تاريخ الوثب العالي يمتلك خمس ميداليات في بطولات العالم".

© 2023 AFP