مونديال القوى: المغربي البقالي يحصد الذهبية الثانية توالياً في 3 آلاف م موانع

بودابست (أ ف ب) – أحرز المغربي سفيان البقالي الذهبية الثانية توالياً في سباق 3 آلاف م موانع في بطولة العالم لألعاب القوى، بإحرازه اللقب في العاصمة المجرية بودابست الثلاثاء.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

المغربي سفيان البقالي (يمين) والإيطالي جانماركو تامبيري يحتفلان سوية في مياه أحد الموانع بعد فوزهما بذهبيتي 3 آلاف م موانع والوثب العالي توالياً بمونديال القوى في العاصمة المجرية بودابست في 22 آب/أغسطس 2023

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وأنهى البقالي السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الأثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث (8:11.98 د).

وهذا اللقب العالمي الثاني توالياً للبقالي بعد يوجين العام الماضي، في أعقاب حصده أيضاً الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021.

وقال البقالي لوكالة فرانس برس بعد فوزه "أنا سعيد جداً لفوزي بالذهبية الثانية توالياً، أتيت إلى هنا لأفوز بالذهب ولا شيء غيره".

وأضاف "كانت لدي منافسة صعبة من حامل الرقم القياسي العالمي (غيرما)، لكنني تمكنت من فرض سيطرتي في اللفة الأخيرة. لم يكن الأمر سهلاً لكنني تمكنت من الفوز".

© 2023 AFP