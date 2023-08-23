بطولة ألمانيا: اصابة موسيالا في تمارين بايرن ميونيخ

برلين (أ ف ب) – تعرض لاعب وسط بايرن ميونيخ جمال موسيالا لتمزق في عضلة الفخذ خلال تمارين النادي البافاري وسيغيب عن الملاعب للراحة، حسب ما أفاد الأربعاء بطل ألمانيا لكرة القدم.

© كريستوف ستاشه / ا ف ب/ارشيف

لاعب خط وسط بايرن ميونيخ جمال موسيالا خلال ودية فريقه أمام موناكو الفرنسي في ميونيخ، جنوب ألمانيا، في 7 آب/أغسطس 2023

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وشخّص الطاقم الطبي لبايرن، المتوج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إصابة موسيالا (20 عاماً) بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" بعد أن أنهى التدريب الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن موسيالا قد يغيب لعدة أسابيع، بما في ذلك مباراتي بايرن المقبلتين المحليتين أمام أوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في أيلول/سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وفرض موسيالا نفسه أساسياً في التشكيلة مع بايرن ومنتخب "دي مانشافت" في المواسم الأخيرة. سجل لاعب خط الوسط المهاجم 12 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في "بوندسليغا" خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وهو رصيد إجمالي أعلى من أي لاعب آخر في النادي البافاري الذي انضم إلى صفوفه عام 2019.

دافع موسيالا المولود في شتوتغارت عن ناديي ساوثمبتون (2010-2011) وتشلسي (2011-2019) الانكليزيين في بداياته وكان مؤهلاً للعب مع منتخب "الأسود الثلاثة"، لكنه فضّل ارتداء قميص المنتخب الألماني. برز في مونديال قطر العام الماضي رغم خيبة الخروج من دور المجموعات، ولعب 23 مباراة دولية وسجل هدفاً.

واستهل بايرن حملة الدفاع عن اللقب بفوز في عقر دار فيردر بريمن 4-صفر، في مباراة شهدت افتتاح الوافد الجديد المهاجم الانكليزي هاري كاين رصيده التهديفي بمساهمته بهدف من الرباعية.

وقال بايرن أيضا إن المدافع بنجامان بافار غاب عن التدريب "الأربعاء بسبب المرض". علماً أن اسم الفرنسي ارتبط بانتقال محتمل إلى إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

© 2023 AFP