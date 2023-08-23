بطولة إنكلترا: برناردو سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2026

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أعلن نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا، الاربعاء، تجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا حتى العام 2026.

© فرانك فيف / ا ف ب

البرتغالي برناردو سيلفا يرفع كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع مانشستر سيتي بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي على ملعب أتاتورك في اسطنبول في 10 حزيران/يونيو 2023

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وربطت عدة تقارير برناردو بالرحيل عن سيتي هذا الصيف مع رغبة العديد من الاندية في التعاقد معه على غرار برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان بطل فرنسا وبعض الاندية السعودية.

لكن لاعب خط الوسط الهجومي والجناح الذي ينتهي عقده الحالي في 2025 جدّد عقده لعام إضافي.

نقل النادي عن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قوله "عشت ست سنوات رائعة مع مانشستر سيتي وأنا سعيد لتمديد وقتي هنا. الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا جدًا ومن الرائع أن أكون جزءا من هذه المجموعة المتعطشة والشغوفة".

انضم سيلفا الى سيتي في العام 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي وتوج معه بلقب الدوري الممتاز خمس مرات ودوري أبطال أوروبا هذا العام.

شارك مع الفريق في 308 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفًا.

دوليًا، خاض 82 مباراة مع المنتخب البرتغالي وتوج معه بلقب دوري الامم الاوروبية 2019 عندما اختير أفضل لاعب في البطولة.

© 2023 AFP