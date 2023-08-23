رابطة الدوري الاسباني للسيدات تطالب بإقالة روبياليس وفيفبرو يناشد فيفا فتح تحقيق

باريس (أ ف ب) – طالبت رابطة الدوري الاسباني للسيدات في كرة القدم، الأربعاء، بإقالة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بسبب تقبيل النجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز المنتخب الوطني بكأس العالم للسيدات الاحد.

رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس يحمل لاعبة المنتخب الاسباني أتينيا دل كاستيو بعد فوز المنتخب بنهائي كأس العالم للسيدات على حساب انكلترا في أستراليا ستاديوم في 20 آب/أغسطس 2023

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وقالت الرابطة في بيان "قدمت رابطة كرة القدم للسيدات المحترفات شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة بعد التصرفات الخطيرة للغاية التي قام بها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، في نهائي كأس العالم للسيدات، وتطالب بإقالته".

وتابع البيان "إن أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة الإسبانية قد شابه السلوك المحرج لأعلى ممثل لكرة القدم الإسبانية، الامر الذي كشف أنه ليس على مستوى المهمة التي يشغلها".

وأضاف "لا يمكن التسامح مع رئيس يمسك بلاعبة من رأسها ويقبلها على الفم".

وعمد روبياليس إلى تقبيل هيرموسو (33 عامًا) على شفتيها عقب فوز اسبانيا على انكلترا 1-صفر في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا، في حين اكتفى بتقبيل اللاعبات الاخريات على خدهن او معانقتهن.

وأردف البيان "الأمر لا يتعلق فقط بالقبلة. فالاحتفال بالانتصار على الشرفة الملكية مع إمساك الأعضاء الحساسة وهو واقف الى جانب الملكة وابنتها دونيا صوفيا أمر غير مقبول ومثير للاشمئزاز"، في إشارة إلى لحظة أخرى غير لائقة من مساء الأحد بثتها شاشات التلفزيون حول العالم احتفالا بفوز إسبانيا.

من جهة أخرى، ناشد الاتحاد الدولي للاعبين واللاعبات المحترفين (فيفبرو)الاتحاد الدولي "فيفا" لفتح تحقيق بحق روبياليس.

وأدان "فيفبرو" الذي يمثّل اكثر من 65 ألف لاعبًا ولاعبة في مختلف الاتحادات الوطنية، سلوك روبياليس في بيان ودعا إلى "فتح تحقيق في تصرفاته في إطار ميثاق أخلاقيات فيفا".

وأضاف "نكرر أنه من المؤسف أن مثل هذه اللحظة المميزة للاعبات المنتخب الإسباني، أمام الكاميرات في جميع أنحاء العالم، يشوبها سلوك غير لائق من شخص في دور يحمل الكثير من المسؤولية".

وتفاعلت العديد من الشخصيات في عالم كرة القدم والسياسة على السواء، لإدانة هذه القبلة، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس، الذي وصفها بأنها "غير مقبولة".

من جانبه، تجاهل روبياليس، 46 عامًا، هذه الانتقادات في البداية قبل أن يعتذر في مقطع فيديو.

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء أنه سيدعو لجمعية عمومية استثنائية الجمعة "كمسألة عاجلة" لمعالجة ما حصل.

© 2023 AFP