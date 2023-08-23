مونديال القوى: ذهبية القفز بالزانة مشاركةً بين الأسترالية كينيدي والأميركية

بودابست (أ ف ب) – تشاركت البطلة الأولمبية الأميركية كايتي مون والأسترالية نينا كينيدي الميدالية الذهبية في القفز بالزانة بعد منافسة محمومة، خلال مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأربعاء.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

الأسترالية نينا كينيدي والأميركية كايتي مون تحتفلان بعد تشاركهما ذهبية القفز بالزانة في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 23 آب/أغسطس 2023

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وواصلت اللاعبتان التنافس حتى سجلتا سوية قفزة بارتفاع 4.90 م، لكنهما فشلتا في تخطي حاجز 4.95 م وسجلتا عدد المحاولات نفسه خلال المنافسة.

وبالتالي، لم تتمكن الرياضيتان من حسم النتيجة إلا بالاحتكام للتعادل واقتسام الذهب في مشهد مماثل لأولمبياد طوكيو في صيف 2021 بين القطري معتز برشم والايطالي جانماركو تامبيري في الوثب العالي.

تجاوزت اللاعبتان ارتفاع 4.90 م في المحاولة الثالثة، وعادلتا بذلك أفضل أداء عالمي للموسم الحالي الذي كانت سجّلته البطلة الأولمبية والعالمية مون (33 عاماً) في أوائل تموز/يوليو.

وهذا أكبر لقب للأسترالية كينيدي (26 عاماً) في مسيرتها، بعد فوزها بدورة ألعاب الكومنولث في العام 2022.

وكانت البرونزية من نصيب الفنلندية فيلما مورتو التي سجّلت قفزة بارتفاع 4.80 م.

© 2023 AFP