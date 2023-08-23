مونديال القوى: ذهبية عالمية ثالثة في 400 م حواجز للنروجي فارهولم

بودابست (أ ف ب) – حقق البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي النروجي كارستن فارهولم لقبه العالمي الثالث في سباق 400 م حواجز للرجال، بنيله الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأربعاء.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

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وبعدما تكلّل بالذهب في مونديالي 2017 و2019، فاز فارهولم مجدداً في بودابست بزمن قدره 46.89 ثانية، متفوقاً على كيرون ماكماستر من جزر العذراء البريطانية (47.34 ث)، والوصيف الأولمبي الأميركي راي بنجامين الذي حصد البرونزية (47.56 ث).

وقال النروجي بعد فوزه عبر ميكروفون الملعب: "كنت أعلم أنني سأضطر إلى القتال، وهذا ما نفعله، نحن الفايكينغز".

وبعدما وصل بمستوى ضعيف في بطولة العالم 2022 في يوجين ليحصل على المركز السابع، ثأر فارهولم بشكل مدوّ في بودابست ليفوز باللقب الثالث، وهو ما لم يتمكن أحد من تحقيقه في هذا التخصص.

© 2023 AFP