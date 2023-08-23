مونديال القوى: ذهبية 1500 م للبريطاني كير وانتكاسة جديدة لإنغيبريغستين

بودابست (أ ف ب) – حقق العداء البريطاني جوش كير المفاجأة وظفر بذهبية سباق 1500 م، متفوّقاً على المرشّح الأبرز النروجي ياكوب إنغيبريغستين الذي حلّ ثانياً في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأربعاء.

© أتيلا كيسبنديك / ا ف ب/AFP

البريطاني جوش كير لدى وصوله إلى خط النهاية متفوقاً على النروجي ياكوب إنغيبريغستين في سباق 1500 م للرجال في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 23 آب/أغسطس 2023

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ومني إنغيبريغستين بالمصير نفسه الذي عاشه في مونديال يوجين العام الماضي، عندما كان مرشحاً وخسر أمام البريطاني أيضاً جايك وايتمان الغائب عن منافسات المجر بسبب الإصابة.

وحقق كير حامل برونزية أولمبياد طوكيو 2021 حينما حصد النروجي الذهب، زمناً قدره 3:29.38 دقائق، فيما سجّل إنغيبريغستين 3:29.65 د.

وكانت الميدالية البرونزية من نصيب نروجي آخر هو نارفي نورداس (3:29.68 د).

وقال كير بعد فوزه لـ"بي بي سي": "إنها تجربة عاطفية للغاية. أنا فخور جداً بنفسي، فخور جداً بفريقي وعائلتي".

وأضاف "لقد غامرت بآخر 16 عاماً من هذه الرياضة في آخر 200 متر، ولم أستسلم حتى النهاية".

© 2023 AFP