مونديال القوى: ذهبية 400 م سيدات للدومينيكانية باولينو

بودابست (أ ف ب) – ظفرت ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان بذهبية سباق 400 م للسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الأربعاء.

© فرنك إيشا / ا ف ب/AFP

ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان تحتفل بذهبية سباق 400 م للسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 23 آب/أغسطس 2023

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وحققت باولينو التي كانت حصدت الفضية في مونديال يوجين 2022، رقماً قياسياً وطنياً بزمن قدره 48.76 ثانية، لتتفوق على البولندية بطلة أوروبا ناتاليا كاشماريك الثانية (49.57 ث)، وسادا وليامس من باربادوس التي حلّت ثالثة (49.60 ث).

واستفادت باولينو من غياب نجمات الفئة الكبار، على غرار الأميركية سيدني ماكلافلين التي انسحبت قبيل المنافسات، بالاضافة الى البحرينية بطلة مونديال 2019 سلوى عيد ناصر.

وكانت حاملة اللقب شوناي ميلر-ويبو من الباهاماس أقصيت من التصفيات بعد أربعة أشهر من ولادة ابنها.

© 2023 AFP