مونديال القوى: روخاس تضع تحطيم رقمها القياسي بالوثبة الثلاثية نصب عينيها

بودابست (أ ف ب) – تصرّ العداءة الفنزويلية يوليمار روخاس التي سيطرت على فئة الوثبة الثلاثية في البطولات العالمية منذ العام 2017، على أن تحسين رقمها القياسي العالمي لا يزال هدفها، في ظلّ مسعاها للحصول على لقبها العالمي الرابع توالياً بمونديال القوى في بودابست.

© كليمان ماهودو / ا ف ب/AFP/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

لم تفز اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً بميداليات ذهبية عالمية في لندن عام 2017، وفي الدوحة بعد ذلك بعامين وفي يوجين العام الماضي فحسب، لكنّها أصبحت أيضاً بطلة أولمبية في أولمبياد طوكيو الذي تأجّل حتى العام 2021 بسبب تفشّي جائحة كورونا، محققة رقماً قياسياً عالمياً بلغ 15.67 متراً.

حسّنت روخاس هذا الرقم إلى 15.74 م عندما فازت بلقبها العالمي الثالث داخل قاعة في بلغراد عام 2022.

وكانت المرّة الأخيرة التي تعرّضت فيها روخاس للهزيمة في تخصّصها، قبل أكثر من عامين. وعلى الرغم من خسارتها عندما شاركت للمرة الأولى في بطولة كبرى بأولمبياد ريو عام 2016، حصدت الميدالية الفضيّة.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل منافساتها في المجر، والتي تبدأ تصفياتها الأربعاء، لم تلتفت روخاس للمخاوف حيال إرهاق المعركة.

وقالت إن "كل يوم هو حافز بالنسبة لي، كل بطولة عالمية تعيد ربط كل شيء مرة أخرى".

وأضافت أن "مجرد إمكانية أن أصبح بطلة للعالم مرة أخرى يحفّزني كل يوم، ولديّ هدف الدفاع عن لقبي ومواصلة العمل لتحقيق كل أهدافي".

في العام 2023، رفعت الفنزويلية إجمالي عدد قفزاتها التي يزيد طولها عن 15 متراً إلى 44. وتشمل تلك العروض فوزاً بمسافة 15.16 م في ألعاب أميركا الوسطى وجزر الكاريبي، وانتصاراً بمسافة 15.18 م في لقاء الدوري الماسي في سيليزيا.

واللافت هنا، أن هذا هو الحاجز الذي تجاوزته رياضيتان أخريان فقط مع بداية مسيرتيهما.

فقد قفزت الأميركية جاسمين مور مسافة قياسية بلغت 15.12 م في بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات داخل قاعة في ألبوكيركي في آذار/مارس، بينما قفزت الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك 15.02 م لتفوز بلقب بطولة أوروبا 2022 في ميونيخ.

"أنا منافسي الرئيس"

رغم ذلك، كانت روخاس أقل قلقاً بالمنافسة، من نفسها.

وقالت "أنا جيدة جداً، وسعيدة للغاية ومتحمسة لوجودي هنا، ولكن قبل كل شيء، أركّز بشدة على تقديم أداء جيد للغاية".

وأضافت أن "المستوى مرتفع هذا العام، وقد تطوّر مستوى الوثبة الثلاثية... لكنني في غاية التركيز وأعتقد أن منافسي الرئيس هو أنا، منافسي هو يوليمار روخاس".

وتابعت "منافسي هي مخاوفي، وأخطائي، والطريقة التي أستيقظ بها، وما أشعر به في المضمار".

وأردفت الفنزويلية بالقول "أنا على طبيعتي وأحاول دائماً هزيمة نفسي وتحسين أرقامي يوماً بعد يوم وتحسين قفزاتي. هذا هو الشيء الأساسي".

وأكدت روخاس في الوقت نفسه "أنا أحترم منافساتي كثيراً، وهنّ دائماً ما يدفعنني لأقدّم أفضل ما لديّ. أعلم أنه في تصفيات الأربعاء والنهائي يوم الجمعة سنخوض منافسة رائعة وأنا أتطلع إلى ذلك".

ووجّهت روخاس تحذيراً بأن رقمها القياسي البالغ 15.74 م هو في مرمى نيرانها.

وقالت لفرانس برس إن "كسر الرقم القياسي هو هدفي دائماً. ليس لديّ يوم محدد لأقول إنني سأتغلب عليه، الأمر لا يسير بهذه الطريقة. أنا مستعدة لذلك كل يوم، لكن ذلك يعتمد على اللحظة، المكان، اليوم، والساعة".

وأضافت "هناك عوامل عدة تؤثّر بشكل كبير على ذلك، كيف تسير المنافسة، وكيف يتطور كل شيء ولا يمكنك توقع ذلك. لكن من دون أدنى شك فإن تحقيق رقم قياسي عالمي جديد هو هدفي الكبير وأنا سعيدة في كل يوم بالسعي لتحقيقه حتى أتمكن من ذلك".

© 2023 AFP