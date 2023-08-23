نقل رئيس الوزراء التايلاندي السابق إلى المستشفى بعد عودته من المنفى

بانكوك (أ ف ب) – نُقل رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا من السجن إلى مستشفى تابع للشرطة الأربعاء، وفق ما أعلن مسؤولون، في اليوم التالي لسجنه فور عودته بعد 15 عاما قضاها في المنفى.

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب

رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا يلوّح لأنصاره إلى جانب ابنته بعد وصوله إلى بانكوك بتاريخ 22 آب/اغسطس 2023

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وقال مسؤولون إن تاكسين البالغ 74 عاما والذي شغل مرّتين منصب رئيس الوزراء وأطيح به في انقلاب عام 2006، يعاني من العديد من المشاكل الصحية ونُقل من السجن إلى مستشفى تابع للشرطة بعد منتصف الليل بمدة قصيرة.

وجاءت عودة تاكسين الثلاثاء بالتزامن مع عودة حزبه "بيو تاي" إلى الحكومة في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع الأحزاب المؤيدة للجيش، ما دفع كثيرين للحديث عن إمكانية إبرام اتفاق تخفض بموجبه فترة سجنه.

وقال الناطق باسم إدارة للسجون سيتي سوتيفونغ في بيان إن المسؤولين عن الأوضاع الصحية في السجن أبلغوا الجهات المعنية بأن تاكسين يعاني من عدم القدرة على النوم وارتفاع في ضغط الدم وتراجع في مستويات الأكسجين في دمه.

وأضاف أنه "يعاني من عدة أمراض تستوجب المتابعة الصحية، خصوصا أمراض القلب ولا تتوفر المعدات المناسبة في مستشفى السجن".

وتابع "قال الطبيب إنه ينبغي أن يتم نقله إلى مستشفى الشرطة لتجنّب أي خطر على حياته".

وفور هبوط طائرته الخاصة في بانكوك، نُقل رئيس الوزراء السابق الملياردير إلى المحكمة حيث صدر أمر بإيداعه السجن لقضاء عقوبات صدرت بحقه في فترة غيابه عن البلاد.

لطالما أشار تاكسين إلى أن القضايا ضدّه مدفوعة سياسيا لكنه أعرب عن استعداده لمواجهة القضاء مقابل عودته لرؤية أحفاده.

وبينما حظي بشعبية واسعة في أوساط ملايين سكان الأرياف في تايلاند بفضل سياساته مطلع الألفية، إلا أن تاكسين مكروه بشدة من المؤسسة الملكية والداعمة للجيش التي عملت على مدى العقدين الماضيين على محاولة منعه وحلفائه من تولي السلطة.

وانتخب البرلمان التايلاندي الثلاثاء رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء ليكون أول شخصية من حزب "بيو تاي" تتولى المنصب منذ أطاح انقلاب بشقيقة تاكسين، ينغلوك، عام 2014.

ويترأس قطب العقارات سريتا ائتلافا مثيرا للجدل يضم أحزابا على ارتباط بجنرالات نفّذوا الانقلابين اللذين أطاحا بتاكسين وينغلوك.

© 2023 AFP