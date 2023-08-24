أوكرانيا تعلن أنها شنت عملية عسكرية نوعية في شبه جزيرة القرم

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت أوكرانيا الخميس أن وحدات من قواتها الخاصة شنّت عملية عسكرية نوعية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس ورفع خلالها العلم الأوكراني.

© سيرغي بوبوك / ا ف ب

أوكرانيون ينشدون النشيد الوطني الأوكراني في محطة مترو أنفاق خاركيف بمناسبة ذكرى الاستقلال الاوكراني الثانية منذ بدء الغزو الروسي عليها في 24 آب/أغسطس 2023

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وتشكّل العملية في شبه الجزيرة التي تعتبرها موسكو حصنًا روسيًا منيعًا، نجاحًا رمزيا لأوكرانيا في عيد استقلالها.

وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلغرام "تكبّد العدوّ خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجددا فوق القرم الأوكرانية".

ولم يحدد هذه الوحدات من القوات الخاصة مكتفيا بالقول إنها قدمت من البحر وأنزلت قرب بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم قبل أن تغادر من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

وأكد الجهاز الذي لا يعلّق دائمًا بشكل علني على العمليات التي تنفّذ على أراض محتلّة أنّه "تم إحراز كل الأهداف والمهام وفي نهاية العملية الخاصة غادر المدافعون الأوكرانيون الموقع بدون خسائر".

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعلنت الأربعاء تدمير نظام مضادات جوية في المنطقة ذاتها.

وأعلنت أوكرانيا عزمها تحرير كل الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022 وشبه جزيرة القرم.

ويتزامن الإعلان عن هذه العملية مع احتفال أوكرانيا بعيد الاستقلال.

- "شعب حرّ" -

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا كاتدرائية القديسة صوفيا في وسط مدينة كييف في هذه المناسبة. ووضع إكليلا من الزهور أمام جدار تذكاري يحمل صور الجنود الذين قتلوا على الجبهة في هذا الحيّ التاريخي من العاصمة.

وقال في رسالة عبر تلغرام "لقد كرمنا مع أولينا ذكرى" المقاتلين الذين سقطوا دفاعًا عن بلدنا.

وأضاف "نتذكر كل الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل المستقبل الحر لأوكرانيا"، داعيًا الأوكرانيين إلى عدم فقدان "الثقة في هذه الأوقات الصعبة".

وأتى عيد الاستقلال الأوكراني هذا العام فيما تشنّ كييف هجوما مضادا تواجه فيه صعوبات منذ حزيران/يونيو في محاولة لتحرير الأراضي التي احتلتها روسيا والتي تشكل 20 في المئة تقريبا من مساحة أوكرانيا.

وحيا زيلينسكي في بيان الخميس "الشعب الأوكراني الحر" بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال "الشعب العظيم في أوكرانيا العظيمة يحتفي بيوم عظيم: عيد الاستقلال! عيد شعب حر، عيد الأشداء، عيد أصحاب الكرامة".

وكان السكّان يتجوّلون في شارع خريشتتشاتيك، الشريان الرئيسي في كييف، منهم من يلتقط صورًا مع الدبابات الروسية المعروضة، ومنهم من يرتدي قمصان "فيشيفانكا" الشهيرة وهي عبارة عن قماش أبيض خفيف يتميز بتطريزاته الدقيقة، وتعتبر الزيّ الشعبي التقليدي للشعب الأوكراني.

– عشرة جرحى في دنيبرو –

وعلى بعد مئات الكيلومترات من العاصمة وأجوائها الاحتفالية، يدور القتال في وسط شرق أوكرانيا حيث أسفرت ضربة صاروخية روسية ليلية في دنيبرو عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة يعالجون حاليًا في المستشفى، بحسب ما أعلن حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك سيرغي ليساك.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى استقلال أوكرانيا في 24 آب/أغسطس 2023 © رومان بيليبي / ا ف ب/ارشيف

وتضررت مبان عدة على ما أفاد الحاكم بينها مبنيان سكنيان ومصرف ومحطة وقود وفندق.

وإلى الجنوب، في منطقة خيرسون أصيبت فتاة تبلغ سبع سنوات "في الظهر والذراعين والقدمين في ضربة" صاروخية "على وسط المدينة"، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

واستعاد الجيش الأوكراني سيطرته على خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر إلّا أنها لا تزال تتعرض لقصف متواصل من الجيش الروسي.

والخميس نددت شركة "دتيك"، أكبر شركة خاصة في قطاع الطاقة في أوكرانيا بالقصف الروسي على إحدى محطات الطاقة الحرارية التابعة لها.

وأوضحت أن هذه المحطة "تعرضت لهجمات متكررة" من الجيش الروسي.

وكانت موسكو استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية بمجموعة من الضربات المتكررة الشتاء الماضي لإغراقها في العتمة والبرد.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعتزم النروج تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، على ما أفادت ثلاث وسائل إعلام نروجية الخميس بدون ذكر أي مصادر، ما سيجعل منها ثالث بلد يتعهد بتزويد كييف مثل هذه الطائرات الأميركية الصنع.

ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها لأوكرانيا.

وبعد أن قام زيلينسكي بعدة زيارات إلى دول أوروبية مختلفة يستقبل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في كييف الخميس.

© 2023 AFP